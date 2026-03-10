Grupo Opsa participa del taller de innovación Steve's Garage

Grupo OPSA participó este martes en el simulador de innovación Steve’s Garage, una experiencia organizada por ADEN Corporate Solutions, diseñada para potenciar las capacidades estratégicas y creativas de los equipos mediante metodologías prácticas y análisis prospectivo del negocio.
El taller fue impartida por el doctor en Administración de Negocios Raymond Schefer, quien es un académico y consultor internacional con amplia trayectoria en marketing estratégico, gestión empresarial y desarrollo organizacional.
Schefer ha ocupado cargos directivos en empresas y medios de comunicación, además de desempeñarse como docente y autor de diversos libros especializados en administración y gestión.
La capacitación se desarrolló en modalidad presencial, bajo un formato experiencial que prioriza la participación activa de los asistentes.
Durante la sesión, los participantes trabajaron en dinámicas grupales e individuales, análisis de casos prácticos y ejercicios orientados a trasladar las herramientas aprendidas a sus propios contextos laborales.
La experiencia de aprendizaje se estructuró en tres etapas principales: La primera consistió en una formación gamificada en la que los participantes debieron resolver desafíos y acertijos inspirados en el icónico garaje donde nació Apple en 1976, con el objetivo de estimular el pensamiento creativo y la capacidad de proyectar escenarios futuros para los negocios.
En la segunda fase se abordó el marco teórico de la innovación, incluyendo metodologías estratégicas como el modelo Verge y el enfoque de los tres horizontes, herramientas que permiten analizar el contexto empresarial, identificar oportunidades de innovación y definir áreas clave de desarrollo.
Finalmente, los participantes trabajaron en la aplicación práctica de los conceptos aprendidos, analizando señales del entorno empresarial y desarrollando un proyecto adaptado a la realidad de sus puestos y organizaciones.
Como resultado del proceso formativo, cada grupo elaboró un proyecto de impacto, que integra los aprendizajes obtenidos durante las diferentes etapas del taller.
Con este tipo de iniciativas, Grupo OPSA continúa apostando por la formación y el desarrollo profesional de su equipo, incorporando herramientas de innovación que contribuyan a fortalecer la toma de decisiones estratégicas y la adaptación a los cambios del entorno empresarial.