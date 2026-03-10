Grupo Opsa participa del taller de innovación Steve's Garage

San Pedro Sula, Honduras.

El taller fue impartida por el doctor en Administración de Negocios Raymond Schefer , quien es un académico y consultor internacional con amplia trayectoria en marketing estratégico, gestión empresarial y desarrollo organizacional.

Grupo OPSA participó este martes en el simulador de innovación Steve’s Garage , una experiencia organizada por ADEN Corporate Solutions, diseñada para potenciar las capacidades estratégicas y creativas de los equipos mediante metodologías prácticas y análisis prospectivo del negocio.

Schefer ha ocupado cargos directivos en empresas y medios de comunicación, además de desempeñarse como docente y autor de diversos libros especializados en administración y gestión.

La capacitación se desarrolló en modalidad presencial, bajo un formato experiencial que prioriza la participación activa de los asistentes.



Durante la sesión, los participantes trabajaron en dinámicas grupales e individuales, análisis de casos prácticos y ejercicios orientados a trasladar las herramientas aprendidas a sus propios contextos laborales.

La experiencia de aprendizaje se estructuró en tres etapas principales: La primera consistió en una formación gamificada en la que los participantes debieron resolver desafíos y acertijos inspirados en el icónico garaje donde nació Apple en 1976, con el objetivo de estimular el pensamiento creativo y la capacidad de proyectar escenarios futuros para los negocios.

En la segunda fase se abordó el marco teórico de la innovación, incluyendo metodologías estratégicas como el modelo Verge y el enfoque de los tres horizontes, herramientas que permiten analizar el contexto empresarial, identificar oportunidades de innovación y definir áreas clave de desarrollo.