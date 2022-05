Ganaderos piden L2 más por litro de leche que venden a las plantas

Los más de cinco mil ganaderos que reclaman el aumento al litro de leche aseguraron ayer en La Ceiba que si no obtienen una respuesta se incrementarán las protestas, que van desde toma de las plantas procesadoras y de las carreteras para que el Gobierno se involucre en su lucha.

“Ya no aguantamos esta situación. Quiero decirle a la población que no es para ganar que estamos exigiendo este aumento, sino para perder menos de lo que hemos estado perdiendo”, dijo Héctor Ferreira, presidente de la Cámara Hondureña de la Leche. “En las pulperías han aumentado el precio y no es justo que jueguen con la población. El aumento de insumos nos tienen postrados”, agregó Ferreira.

Luego que finalizara la reunión los ganaderos caminaron aproximadamente un kilómetro por la carretera CA-13 para realizar un plantón frente una empresa comercializadora de leche. “Estamos protestando de manera pacífica porque ya tenemos casi dos meses y no nos dan respuesta. Estamos exigiendo dos lempiras que es justo para no afectar a la población”, aseveró Héctor Castro, presidente de la Agaa.

“Este aumento es para los ganaderos, no para el consumidor final, porque ya no es negocio producir leche”, dijo Juan José, ganadero de Bonito Oriental, Colón.