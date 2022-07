Fortalecerán clases nocturnas para atraer a más estudiantes

Todos los días, a las 6:00 pm, Dania llega al centro acompañada de sus seis hijos, de los que cuatro estudian en el colegio; los otros dos son los más pequeños que los lleva porque no tiene a alguien que los cuide.

La madre junto con dos de sus hijos (de 22 y 17 años) cursa décimo grado del bachillerato en Informática.Comentó que nunca se imaginó que a su edad continuaría estudiando.

“Comencé en 2019 trayendo a uno de mis hijos que en ese entonces tenía 14 años. Como era muy pequeño me quedaba con él en todas las clases, luego pensé que no había caso solo venir al colegio a cuidarlo y no estudiar, por lo que me matriculé”.

Aunque considera que no ha sido fácil retomar los estudios, la jornada nocturna le ha dado una oportunidad para lograr uno de sus principales sueños, que es ser enfermera, además de enseñarles a sus hijos que cuando se quiere se puede y que con estudios tendrán un mejor futuro. “Mi meta es graduarme y estudiar Enfermería después”, dijo.