Fallece Mercedes Callejas, viuda del banquero Jorge Bueso Arias

Tegucigalpa, Honduras. Mercedes Callejas, viuda del reconocido banquero, empresario y político hondureño Jorge Bueso Arias, falleció, dejando una historia vinculada a una de las familias más influyentes del país. Mercedes Callejas Bueso nació el 24 de marzo de 1928. Fue hija de Venancio Callejas, histórico dirigente político del Partido Nacional, y de Juanita Bonilla.

Doña Mercedes se distinguió por su elegancia, porte y compostura, además de desempeñar un papel importante en el ámbito familiar. Formó parte de una familia ampliamente reconocida en la historia empresarial y política de Honduras.

Mercedes fue esposa de Jorge Bueso Arias, empresario, político hondureño y propietario de Banco de Occidente, quien falleció en 2023 a los 104 años.

El fallecimiento de Mercedes Callejas Bueso también fue lamentado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que publicó una nota de duelo en la que expresó sus condolencias al ingeniero Manuel Venancio Bueso, director de ese organismo e hijo de la fallecida, así como al resto de sus familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En su mensaje, el Cohep manifestó su solidaridad con la familia y elevó oraciones para que sus integrantes encuentren fortaleza y consuelo ante la pérdida. "Elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo ante esta irreparable pérdida", expresó la organización en sus redes sociales.

Honras fúnebres en Tegucigalpa

El velatorio de Mercedes Callejas Bueso está programado para este miércoles 14 de octubre en la funeraria María Auxiliadora, desde las 2:30 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. Familiares, amigos y personalidades del ámbito nacional podrán acompañar a sus seres queridos durante las honras fúnebres y darle el último adiós.