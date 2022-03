Estancada negociación para definir nuevo salario mínimo

Las negociaciones entre la clase obrera y el sector empresarial para aprobar el nuevo reajuste al salario mínimo se mantienen estancadas.

Los obreros expresaron ayer que no hay voluntad por parte de las autoridades del Gobierno para hacer el reajuste, por que no han sido convocados para una nueva reunión, por lo que dieron un ultimátum que si no se convoca antes de finalice el mes dejarán que la presidenta Xiomara Castro sea quien decida de cuánto sería el reajuste salarial.

“El trabajador debe gozar desde enero del beneficio del reajuste, pero es lamentable, hemos llevado mucho tiempo en las negociaciones”, dijo Benjamín Vásquez, secretario adjunto de la Central General de Trabajadores y representante en la comisión de negociación.

El dirigente hizo un llamado a las autoridades para que hagan la convocatoria en los próximos días y así sentarse a negociar las propuestas que ambos (sector empresarial y trabajadores) presentaron y así llegar a un acuerdo.

Propuestas

No obstante, más allá de la convocatoria, llegar a un acuerdo será difícil, pues ni los trabajadores ni los empresarios aceptan las propuestas que se presentaron en la mesa de negociación. “Tenemos que llegar a un acuerdo para que el trabajador goce del beneficio,; pero a veces la empresa privada no tiene voluntad política para apoyar en cuanto a esto y por eso se dan estas cosas”, dijo Vásquez.