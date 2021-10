“Es una vergüenza lo que desnudó el CNA en la Sesal”: Óscar Sanchéz del CMH

Indignados se encuentran representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH) al conocer la nueva línea de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por corrupción en la Secretaría de Salud (Sesal).

Esta se denomina “Red criminal de funcionarios involucrados en contrataciones y otorgamientos de aumentos salariales a su círculo familiar y de confianza”.

En dicha investigación hay familiares de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, entre ellos su hijo mayor y personas de confianza y estratégicos en esta institución.

Según el CNA todos ellos con sueldos muy superiores al establecido en el anexo de salarios para algunas plazas de reciente creación y en puestos administrativos.

“El CNA desenmascaró una serie de situaciones que se han venido repitiendo. Es lamentable que personas afines a la clase política tengan estos sueldos a pesar de que no cuentan con el grado académico universitario. La meritocracia no tiene crédito en Honduras, no hay oportunidad en los cargos públicos para que las personas que tienen la capacidad académica”, dijo Óscar Sánchez, presidente del CMH de la zona norte.

“Estas personas que no pasaron ni la secundaria y están ganando más de 40 mil lempiras, cuando hay médicos con título que reciben a penas 28 mil lempiras, esperamos”, agregó.

De acuerdo con el doctor, lo más lamentable es que no han tenido escrúpulos para hacer este tipo de actos durante época de pandemia.

Por otra parte en 2020 el Gobierno dio la autorización a la Sesal para darle permanencia al personal de Salud que ha laborado durante la pandemia y esto no ha ocurrido, acotó el galeno.

“En este momento, entre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Sesal, se han contratado más de 2,100 médicos, lastimosamente ni el 1% de ellos logrará una plaza”.

Concluyó con el ejemplo de la Región Metropolitana que solo ofreció ocho plazas, cuatro para Covid y cuatro para médicos que tienen más de una década bajo contratación, mientras tanto el resto sigue esperando sin recibir noticias.