Enrique Reina a Jorge Cálix: “No me da pena tener deudas”

En su respuesta, Reina no negó la deuda, sino que explicó el contexto en el que esta se originó. Según el canciller, la situación se remonta a cuando estuvo exiliado durante una década y no contaba con los recursos necesarios para pagar una deuda acumulada en el Colegio de Abogados .

El canciller de Honduras , Enrique Reina , se pronunció recientemente en la red social X (anteriormente conocida como Twitter ) en respuesta a las acusaciones del precandidato presidencial por el Partido Liberal , Jorge Cálix , quien reveló que Reina le debe dinero desde hace varios años y aún no ha saldado la deuda.

Explicó que algunos compañeros de su partido, quienes sí recibían sueldo como diputados, lo apoyaron para cubrir el monto inicial requerido, y que fue en ese momento cuando Jorge Cálix le prestó una parte del dinero.

“Hola, Jorge, con mucho gusto mándame el número de cuenta. Es cierto, para poder ser candidato al TJE, por estar 10 años en el exilio, algunos compañeros del partido que sí recibían sueldo por ser diputados, de un partido que los llevó al poder, apoyaron porque se me había acumulado una deuda en el Colegio de Abogados y no tenía la totalidad de recursos para pagarlo de un solo, e hice un plan de pagos con el Colegio y tenía que aportar una cantidad inicial, que es lo que pudiste dar en una parte”, escribió Reina en su publicación.

Reina añadió que no siente vergüenza por haber tenido deudas, señalando que esto es una realidad para millones de hondureños. Además, subrayó que nunca ha recibido “fondos de élites, empresarios corruptos o gobiernos extranjeros” para obtener un cargo público, y que su papel en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) fue desempeñado con total independencia.

En su respuesta, Reina se comprometió a pagar la deuda e incluso los intereses que hayan surgido. Sin embargo, el mensaje también incluyó una crítica a Cálix, al referirse a él como una “estrella fugaz” en el ámbito político, insinuando que su carrera política podría ser efímera.

Reina concluyó su mensaje reafirmando su integridad y su compromiso con sus principios, a la vez que indicó que, al dejar su puesto actual, volverá a su vida normal.

“No me da pena haber tenido deudas o tenerlas como las tienen 8 millones de hondureños. Eso no es delito. Decime cuánto es la deuda y te pago los intereses. Prefiero no deberle nada a alguien como vos”, escribió.