En la colonia Guillén temen que se repita tragedia en 55 casas aún habitadas

La calle que sirve como línea divisoria entre las colonias Guillén y El Reparto por Arriba luce desolada. A lo lejos, dos voces se distinguen como único “ruido” en la zona, es doña Johanna Martínez, quien desde afuera de su casa platicaba con un vecino que estaba apostado en la segunda planta de su vivienda.

Ambos se mantienen vigilantes y atentos porque aunque el reloj marcaba las 10:52 am, las nubes grises que se formaban en el cielo son una señal de alerta sobre posibles lluvias.

“Cuando llueve siento miedito, pero tengo fe en el Señor. No me he ido porque no tengo adónde ir, he andado buscando, pero solo hay opciones de alquiler de L 10,000 más el depósito, ¡no puedo!”, dijo la dama mientras se apoyaba con todo su cuerpo en uno de los débiles muros de su residencia.