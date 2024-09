Empresarios del litoral piden agilizar proyectos

Entre las exigencias de los empresarios está que se agilicen los procesos administrativos para ejecución del proyecto de construcción de una nueva línea de transmisión de energía. Asimismo, la revisión de la facturación por altos cobros, a pesar de no contar con el servicio al 100% en el mes y brindar el soporte técnico necesario para evitar interrupción en el servicio.

Los integrantes de las cámaras también pidieron que se agilice el proyecto de la carretera CA-13 a cuatro carriles, entre El Progreso y La Ceiba, además de la construcción de un nuevo hospital propio del Seguro Social en La Ceiba en un terreno que ha prometido donar la alcaldía municipal.

“Muy respetuosamente solicitamos a usted, señora presidenta de la república Iris Xiomara Castro, gire instrucciones a las secretarías pertinentes para que asignen los recursos y ejecuten los proyectos antes mencionados”, dice parte del documento firmado por los empresarios.

“Con esto pretendemos recuperar parte de los impuestos que el litoral atlántico contribuye al país, ya que por muchos años nos han abandonado. Necesitamos de ese producto interno bruto que generamos para las carreteras, para los puentes, para la energía, salud y seguridad”, apuntó José Lanza, presidente de la Cámara de Comercio de La Ceiba.

Los empresarios amenazaron con medidas extremas en caso de no ser escuchados por el Gobierno. “De no tener una respuesta, ustedes sabrán del siguiente paso, lo que pasa que no lo puedo decir”, agregó Lanza.

Por su parte, Egla Sosa, presidenta de la Cámara de Comercio de Tocoa, pidió al Gobierno atender sus demandas. “La carretera CA-13 ha sido tan olvidada por los Gobiernos y ha sido bandera de todos los partidos. Hemos llegado al extremo de que antes se tardaba hora y media entre Tocoa y La Ceiba y ahora son tres horas”, recordó Sosa.