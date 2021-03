“Gané en departamentos con más carga electoral”: Luis Zelaya

TEGUCIGALPA.

Luis Zelaya, precandidato del movimiento Recuperar Honduras, anunció ayer que las actas que tiene en su poder le dan el triunfo en los departamentos que generan la mayor carga electoral y le aportan una ventaja de 7% sobre su opositor Yani Rosenthal.

Zelaya cuenta ya con el 90% de las actas de las Mesas Electorales Receptoras (MER) procedentes de todo el país. De ese porcentaje, tiene el 65% digitalizado.

“Puedo asegurar que hemos ganado las principales ciudades del país: Tegucigalpa (...). En San Pedro Sula ganamos a nivel presidencial y está reñido (en el nivel de alcaldes) entre Toñito Rivera (precandidato de Darío Banegas) y Ángel Ortiz”, dijo.

Francisco Morazán, Valle, Atlántida, Choluteca, Olancho, Intibucá y Cortés son los departamentos donde Zelaya basa el triunfo de las elecciones primarias.

Luis Zelaya llama al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio transparente con la observación de los representantes de los movimientos políticos y de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Los consejeros del cne han mostrado ineptitud e incapacidad en el proceso. Luis Zelaya ,precandidato liberal.

Le pide a ese órgano que sus representantes observen “el escaneo y digitalización” desde el acta uno hasta el acta 7,960 ante las sospechas de la injerencia de activistas de Yani Rosenthal en el proceso de escrutinio final.

“Genera mucha sospecha que Lino Tomás Mendoza, codirector del CNE, va en las planillas de Yani Rosenthal al Central Ejecutivo; genera sospecha que el jefe de computo, el que va a contar los votos en el sistema, es hermano de la candidata a diputada por el departamento de Gracias a Dios; genera sospechas que el hijo del secretario general va en las planillas por Francisco Morazán como diputado en el movimiento de Yani Rosenthal, muchos allegados a candidatos a diputados por Francisco Morazán trabajan en el CNE”, criticó.

En una conferencia de prensa ofrecida en compañía de Eduardo Martel, precandidato a alcalde de Tegucigalpa, Enrique Ortez y Mauricio Villeda, Zelaya dijo que los consejeros del CNE han mostrado “ineptitud, incapacidad, que raya con la irresponsabilidad” por “callarse sospechosamente” y no ofrecer resultados después de dos días de elecciones.

“Este proyecto es por Honduras, no es por una candidatura en particular (...). Yo con corruptos, narcotraficantes, ni discretamente me junto con ellos”, anunció Zelaya.

“Cuando el Cachiro le ofreció dinero a estos corruptos lo hizo discretamente”, puntualizó.