Antonio Rivera Callejas: Rixi Moncada le pone 10 mil trabas a todo

Tegucigalpa, Honduras

El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, acusó a la magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, de ponerle 10 mil trabas a todo.



“Pero ella (Rixi Moncada) estuvo más de un año como presidenta del CNE y no hizo absolutamente nada, pero ahora quiere imponer un cuadernillo especial donde la persona se apunte como si fuera lotería y pueda votar hasta cuatro veces”, subrayó.

Rivera Callejas comentó que para conocer quien no quiere elecciones es fácil, sólo basta saber quién le está poniendo 10 mil trabas a todo, en primer lugar quiso imponer al Partido Nacional y a LIBRE los escrutinios municipales y departamentales”, dijo.

“Cuando el Registro Nacional de las Personas (RNP) llevaba el millón de enrolados, les sugerimos que les preguntaran a las personas su lugar de votación, pero no lo hicieron”, se quejó.

El próximo 14 de marzo, 14 movimientos del partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Liberal, participarán en las elecciones primarias e internas, de donde surgirán los candidatos para las elecciones generales del 28 de noviembre próximo.

“Ahora, ya no podemos llorar sobre la leche derramada”, afirmó tras señalar que "el problema interno de Libre llega a tal extremo que Rixi Moncada no se habla con Óscar Rivera, el representante de ese partido en el RNP y de eso que culpa tenemos nosotros”, afirmó.



“Sin embargo, en el Partido Nacional los dos movimientos que van a las primarias, se han puesto de acuerdo en todo inclusive en el rechazo al famoso cuadernillo especial de Moncada”, puntualizó.



“Coincidimos en que no se puede ir a los centros de votación con ese cuadernillo con el cual se pueden inflar los votos en cualquiera de los tres partidos en contienda”, concluyó.