Rivera Callejas: "Lo que pretende Rixi Moncada está fuera de la ley”

Tegucigalpa, Honduras

El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseguró este martes que lo que pretende la titular por ley del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, está fuera de la ley.



El 14 de marzo, unos 14 movimientos de los partidos Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal participarán en las elecciones primarias e internas, bajo el auspicio del CNE. Sin embargo, aún no están las reglas claras.



Rixi Moncada denunció que "el Partido Nacional se opone a la descentralización del conteo de votos, es decir que se haga a nivel municipal o departamental en las elecciones primarias e internas y además se opone a la reglamentación del CNE".





La funcionaria sustituye interinamente desde el viernes anterior, a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien se ausentó por razones de salud, pero retornaría el jueves venidero.

Rivera Callejas dijo que “en torno al tema de los escrutinios municipales, departamentales y nacionales, la Ley Electoral es clara y demuestra que lo que pretende Rixi Moncada, está fuera de la ley”.

“Para el caso el artículo 189 establece lo siguiente: El escrutinio general definitivo consiste en el análisis, verificación y suma de los resultados contenidos en el acta de cada Mesa Electoral Receptora (MER), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá rendir su informe final sobre la totalidad de las MER y no son sobre 18 actas departamentales”, señaló el parlamentario nacionalista.



“El CNE necesitaría unas 900 computadoras para que los 298 municipios del país sumaran las actas y a 26 días de las primarias, quisiera saber cómo la señora Moncada las va a conseguir”, agregó.



“Mientras crece la incertidumbre porque Moncada va a esperar a que se reincorpore la presidenta del CNE, Ana Hall que está enferma y si ella no regresa, no convocará a sesiones, aunque la ley ya dice que se debe incorporar al consejero suplente”, reveló.



Recordó que “los escrutinios locales no se hacen en Honduras desde 1981, pero ella (Moncada) los quiere implementar como una novedad, desea hacer un trámite burocrático enorme, lo que quiere decir que de aquí a noviembre conoceremos los resultados de las primarias”.