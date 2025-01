Jorge Zelaya denuncia “favoritismo” por Tito Asfura en el PN

En una entrevista con Radio América, Zelaya respaldó las denuncias de Urbizo. “Lo que ha sucedido con don Carlos Urbizo lo compartimos en el sentido de que hay inclinación de las autoridades del partido al movimiento de Nasry ‘Tito’ Asfura”, expresó.

Además, acusó al movimiento de Asfura de pretender controlar los fondos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) asignará, calificando esto como un acto “inaceptable”.

A pesar de este panorama, Zelaya reiteró su determinación de seguir en la contienda interna del partido. “Yo voy a ganar las elecciones internas en el Partido Nacional, no voy a ceder la candidatura a nadie y no me pueden inhabilitar porque no tengo problemas”, afirmó.

También aseguró que su objetivo es participar en las elecciones generales y vencer al partido Libre en las urnas. “La gente no quiere que ellos sigan”, subrayó.