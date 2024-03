Educación: presupuesto limita habilitación de nuevas plazas docentes

Las 6,000 nuevas plazas que se requieren para cubrir parte del déficit que hay en el sistema educativo público no se crearán este año debido a la falta de presupuesto en la Secretaría de Educación.

Edwin Hernández, viceministro de Educación, indicó que la creación de las nuevas estructuras no se hará realidad este año. “Eso no va, mientras no den el presupuesto”.