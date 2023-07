Docentes hondureños advierten que tomas seguirán

Los docentes que tienen tomadas las instalaciones del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah) desde el viernes advirtieron que las protestas continuarán por más tiempo si no se les cumplen las exigencias.

El grupo de maestros se opone a las reformas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema), por no beneficiar a todos los compañeros docentes.

Entre las reformas a la ley se establece reducir la edad de los jubilados, la cual pasará de 60 a 55 años con 25 de servicio; sin embargo, los docentes señalaron que el cambio permite que los maestros solo reciban el 75% del beneficio. Se oponen a un bono compensatorio para los maestros que se jubilen a los 59 años.

Jean Carlos Yánez, dirigente del Colprosumah, indicó que con las reformas se pierden varios beneficios como reajuste salarial o jubilación digna para los profesores.

“No se están respetando a las bases, las bases han dicho que no quieren una reforma que no traiga ningún beneficio”.Yánez enfatizó que hasta que no exista un consenso en esos puntos no devolverán las instalaciones del Colprosumah.