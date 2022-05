Diputado Barahona ante posible expulsión del Partido Nacional: “Me voy a sentir feliz”

Luego de dar total respaldo a la derogación del decreto 100 – 2021 y ser abucheado y agredido verbalmente por su propia bancada del Partido Nacional, el congresista Rolando Barahona, aseguró que si por querer lo mejor para el país lo expulsan de la institución política será motivo de felicidad.

El parlamentario declaró que muchos dirán que es un mal nacionalista, pero antes de un partido político piensa en la educación del país, por lo que los docentes que saquen las mejores notas en los concursos deben tener la permanencia laboral.

LEA: Partido Nacional llama a diputado Rolando Barahona ante Tribunal de Justicia Partidaria

“Si me van a expulsar por querer lo mejor para mi país, me voy a sentir feliz de no pertenecer a una institución que no quiera lo mejor para Honduras. Estoy preparado, no estoy buscando beneficios para un partido político, quiero dejar una huella”, aseveró Barahona