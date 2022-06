“Dijo que lo tuviera en oración”: abuela de hondureño que murió deshidratado

Un migrante hondureño originario de Catacamas, Olancho, murió deshidratado en el desierto de México cuando iba rumbo a Estados Unidos y hoy su familia solicita ayuda al gobierno para repatriarlo.

Se trata de Alberto Corrales, quien tenía la intensión de trabajar en el país del norte y así sacar adelante a su humilde familia, pero sus fuerzas sucumbieron ante el inclemente Sol.

María Andrea Corrales, abuela de Alberto, manifestó que se siente devastada por lo ocurrido, aunque, a su vez, comentó que hay algo que le transmite paz en medio de su dolor.

“Yo no me puedo reponer, nunca pensé que esto iba a suceder (...) Él me dijo que lo tuviera en oración, yo le dije: ‘hijo yo todo el tiempo te voy a llevar en oración’. Soy cristiana, yo lo llevé a él y el placer que yo siento es que él aceptó a Cristo antes de irse y cuando ya venimos de la iglesia, él se despidió de mí”, comentó la señora a TSi.

Por otro lado, mencionó que ella no tiene los recursos económicos necesarios para repatriar los restos de su nieto, por eso hizo una solicitud dirigida a la presidenta Xiomara Castro.

“Le hago un llamado a la presidenta para que me ayude en este problema que tengo con mi nieto porque yo quiero sepultarlo aquí en Catacamas. Es muy difícil para nosotros, porque queremos tenerlo aquí, pero no podemos”, cerró.