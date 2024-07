Despiden médicos hondureños de hospitales públicos

Según la doctora y diputada Johana Bermúdez , el Hospital Escuela está siendo testigo del despido masivo de médicos y una de las justificaciones es que no tienen el censo que los acredita como activistas del partido en turno.

“Médicos especialistas del Hospital Escuela despedidos por no tener censo del partido Libre”, posteó en su cuenta de X la diputada nacionalista.

“Se han despedido ocho empleados que estaban con contrato en la Secretaría de Salud, pero según me han informado fueron despidos por falta de presupuesto”, agregó.

En el hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula hubo protestas por despidos y reclamo por pagos. Solo hubo atenciones en emergencias.

El grupo de exempleados dijo que la toma de portones se debe a que no les han pagado varios meses, y lo único que les dicen es que no hay dinero y que no han firmado las planillas.