Derechohabientes denuncian cobro de L500 por un cupo

TEGUCIGALPA

Esperar desde las 5:00 am en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) muchas veces no es suficiente para obtener una cita médica.

Pacientes afiliados al Seguro Social denunciaron ayer que el personal que labora en la ventanilla de citas les está cobrando 500 lempiras para tener un cupo en la especialidad que requieran.

“Yo pagué 500 pesos para que me guardaran un cupo porque solo así podré lograr una cita lo antes posible”, expresó una de las pacientes. “A mí me pidieron 500 lempiras y me daban un cupo, pero yo no tengo dinero... me lo dieron para la tarde porque de verdad, pero yo no pagué”, contó otra persona.

Se le consultó a otro derechohabiente si se le había pedido dinero a cambio de un pase directo y aseguró que no; sin embargo, dejó claro que para que a él se le brinde una cita médica debe madrugar.

“Yo vengo aquí a hacer fila para mi mamá y madrugo desde las 3:30 de la mañana para salir a tiempo de mi casa y poder llegar a tiempo al Seguro y eso que vivo en el barrio El Chile”, reveló, todavía vestido con abrigo para soportar las inclemencias de la madrugada.

Actualmente, el Instituto Hondureño de Seguridad Social está sufriendo porque las estanterías de las farmacias de sus clínicas periféricas no están abarrotadas, lo que se está viendo reflejado, por ejemplo, en la crisis que sufren los pacientes oncológicos y de esclerosis múltiple, que denuncian no recibir sus medicinas.