$!Denuncian desvío de más de L168,000 millones

Ante tal situación de déficit, la actual administración enfrenta una presión social del pago de sueldos y salarios por caja vacía. “Por más mensajitos que me envíen y llamadas que me hagan, no tengo dinero de donde pagar a los empleados, no hay para pagar la planilla”, dijo Moncada a los titulares de las Secretarías de Salud (José Manuel Matheu) y Educación (Daniel Sponda).

La titular de Finanzas denunció que entre el 3 y el 26 de enero, la Tesorería General de la República (TGR), “violentando todas las normas legales y el orden de prelación, realizó pagos por un monto de L6,976 millones a programas, proveedores seleccionados políticamente, entre ellos de Vida Mejor, dejando deudas pendientes de pago por más de 45 días, que superan los L3,000 millones y dejándonos la deuda flotante de L12,000 millones”.

Moncada reportó que las normas técnicas del subsistema de Tesorería “se han violentado todas.

El orden de prelación, de atención de los pagos, desde la caja única del Tesoro, no puede ser amigo del ministro, ni del contratista, del proveedor, tener conectes o contactos. Las normas térmicas del subsistema de Tesorería nos mandan el orden de prelación en que debemos pagar”, recalcó la funcionaria.