Comisión no asistió y estudiantes no sueltan el Curla

La comisión que dirige el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla), integrada por Fermín Quan, Gloria Segura y Salustio Iscoa, dejó vestidos y alborotados a los estudiantes del Frente Universitario (Fru), luego de no presentarse para iniciar los diálogos que buscan poner fin al conflicto.

El lunes se había programado una reunión en el campus universitario, sin embargo, no se llevó a cabo.

“Pareciera que no les interesa solucionar este problema, porque no vinieron. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y encontrar una salida, pero a ellos no les interesa”, dijo uno de los estudiantes.