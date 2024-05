Piden transparencia en contratos energéticos de la Enee

“Hemos recogido un importante resumen de lo que se discutió, hoy se presentaron unas filminas una presentación de las adendas, no hemos tenido a la vista las adendas es un requerimiento que hacemos no podemos nosotros analizarlo solo con una presentación en PowerPoint”, insistió el diputado nacionalista, Marco Midence.

Agregó que “tenemos que tener a la mano los contratos para hacer una revisión minuciosa, el segundo tema que nos preocupa es que esto no va resolver el tema de los apagones, esto no va resolver el tema del déficit energético, no va resolver el tema de que la Enee no recurrió al derecho de vía en octubre para comprar energía al mercado centroamericano y no va resolver los apagones”.

En el mismo sentido, el parlamentario patentizó la preocupación de su bancada debido al tema de los precios de la compra de energía, sobre si este impactará en el precio del servicio. Asimismo, señaló que la renegociación de las 18 adendas contractuales no representará una solución a la problemática energética.

En respuesta a la petición de la bancada de oposición, el presidente de la Comisión de Energía, Hugo Noé Pino apuntó que “se les suministraron las fichas técnicas de cada uno de los contratos, se les suministro adicionalmente las justificaciones legales que respaldan estas adendas y se les aclararon una serie de preguntas que ellos tenían esto con el objetivo de actuar con la transparencia posible”.

Pino aclaró que “ellos solicitaron que se les enviarán las adendas completas lo cual se lo vamos a enviar por la tarde al igual que a todos los jefes de las bancadas de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional”.

Por su parte el jefe de bancada del PSH, Jhosy Toscano pidió a los miembros de la Comisión una segunda reunión para despejar las dudas sobre los contratos de energía, ya que según el tiempo no fue suficiente para contestar a todas sus interrogantes.