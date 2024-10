“No le hago daño a nadie”: Tito Asfura

Durante el evento, el propio Asfura tomó la palabra para defenderse, visiblemente conmovido, y afirmó: “No le hago daño a nadie, solo me he dedicado a servir a Honduras”.

Además, lanzó una interrogante que dejó entrever sus sospechas sobre la motivación detrás de su proceso judicial: “¿Para quién soy un estorbo?”. Con estas palabras, Asfura insinuó que su situación podría estar relacionada con intereses políticos más que con la justicia.

El exalcalde continuó subrayando su compromiso con el país: “No le hago daño a nadie, me he dedicado a servir a Honduras. Estoy en política, pero no ando hiriendo ni molestando a nadie. Si la gente me muestra cariño, no tengo la culpa de eso”.

En un tono firme, destacó que sus acciones han sido transparentes y que no tiene nada que ocultar. “Estoy firme para trabajar y servirle a Honduras, hago mis mejores esfuerzos hasta con lo mío propio. No debo ni temo, no soy una persona abusiva ni interesada para hacer maldad o apropiarme de lo indebido”, aseveró.

Asfura también reafirmó su integridad personal y profesional, y su compromiso inquebrantable con el país. “Lo que digan de mí o de mi familia es inquebrantable. Aquí estoy con la frente en alto y los puedo ver a los ojos: no la debo ni la temo. Me he dedicado a trabajar por 48 años para servir”, enfatizó. Antes de finalizar, dejó un mensaje claro: “Estoy firme con Honduras, mis sentimientos son claros y los demuestro sin ninguna pena”.