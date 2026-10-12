Rinden homenaje al catedrático José Ángel López en la Unah de Comayagua

Comayagua, Honduras. La comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en el Centro Universitario Regional del Centro (Curc), rindió un homenaje póstumo al periodista y catedrático José Ángel Gonzáles García, quien fue asesinado en su vivienda, ubicada en la ciudad de Comayagua, en la zona central de Honduras. De acuerdo con una convocatoria difundida por la Unah-Curc, el acto solemne se realizó este lunes 12 de octubre, a las 8:00 de la mañana, en la Plaza de Banderas del campus universitario de Comayagua. La actividad tuvo como propósito honrar la memoria del docente y reconocer su legado en la institución. Mediante el comunicado, la comunidad universitaria invitó a estudiantes, docentes y demás miembros de la institución a acompañar el homenaje como una muestra de respeto, solidaridad y gratitud hacia el profesional, cuya muerte ha causado consternación entre sus compañeros y alumnos.

Gonzáles García, de 56 años, se desempeñaba como catedrático en el Departamento de Humanidades y Artes de la Unah. Además de su labor académica, ejercía el periodismo, por lo que su fallecimiento también generó reacciones entre integrantes del gremio periodístico hondureño.

CPH se pronuncia

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su pesar por la muerte del comunicador y docente, a quien reconoció como miembro del gremio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

🟡⚪️ACUERDO DE DUELO🟡⚪️Ante la muerte trágica del periodista José Ángel González García, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), emite el siguiente acuerdo de duelo. https://t.co/4gocpAipKp — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) October 11, 2026

“Que el gremio periodístico nacional se encuentra profundamente consternado ante el trágico fallecimiento del estimado miembro del CPH, colega y catedrático universitario, licenciado José Ángel Gonzáles García”, publicó la organización en su cuenta de X.

El día de la tragedia

El crimen ocurrió en la colonia Lomas del Río, en Comayagua. Según los reportes preliminares, el docente fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda el sábado 11 de octubre, luego de que sus familiares descubrieran lo sucedido y alertaran a las autoridades. Las circunstancias exactas del homicidio continúan bajo investigación.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre de 24 años, sospechoso de estar vinculado con el homicidio. La detención se efectuó en la colonia 21 de Abril, en el municipio de Comayagua. Como parte de las investigaciones, las autoridades examinan grabaciones de las cámaras de seguridad del sistema 911 que habrían registrado el taxi en el que presuntamente se movilizó el sospechoso. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo salió de la vivienda alrededor de las 2:11 de la madrugada. Los investigadores también buscan establecer la ruta seguida después del hecho y determinar la posible participación del detenido. Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un teléfono celular y un taxi que presuntamente estarían relacionados con el caso. Las primeras pesquisas también apuntan a que el sospechoso habría ingresado a la vivienda entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada y salido posteriormente con varios aparatos electrónicos. Estos elementos forman parte de las líneas de investigación.