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Capturan a sospechoso de quitarle la vida a catedrático de la Unah: estas son las pistas

La DPI capturó a un sospechoso del homicidio del periodista José Ángel López en Comayagua. Cámaras del 911 habrían registrado la ruta de escape del supuesto taxi involucrado

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