Concentración de poder frena lucha anticorrupción en Honduras: CNA

Honduras ve frenada su lucha anticorrupción por “la concentración de poder, un Estado altamente debilitado, una institucionalidad que no funciona, servidores o funcionarios públicos que no están comprometidos precisamente en esa lucha”, subrayó la directora del CNA, un ente civil activo desde 2014.

Definió a Honduras como un país marcado por la “impunidad” en el que “el servidor público coludido con empresarios, menoscaban un presupuesto general de la República que tendría que estar diseñado para educación, salud, infraestructura, para tantas cosas y no pasa eso, sino que el presupuesto se queda en muy pocos bolsillos”.

En opinión de Castellanos, la corrupción no es únicamente un desafío para Honduras, sino un problema de décadas que afecta a Latinoamérica.

Castellanos considera imprescindible combatir la corrupción en Honduras, donde asegura que durante muchos años los políticos han venido prometiendo en sus campañas luchar contra este flagelo, el narcotráfico y el crimen organizado, pero “lamentablemente solamente se ha quedado en discursos”.

Ante ello, organizaciones de sociedad civil han asumido en la última década la lucha contra la corrupción, un flagelo arraigado en Honduras desde hace más de un siglo, precisó.

“La corrupción tiene nombre y apellido (...), la corrupción tiene personas a las que se les debe aplicar la ley”, destacó la directora del CNA, tras expresar su convencimiento de que no se establecerá una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), con apoyo de Naciones Unidas.

“Los hondureños y las hondureñas no hemos podido solos frente a este monstruo de mil cabezas (corrupción), porque no existe una voluntad política seria que venga a contrarrestar este flagelo, no creo que en los próximos meses venga una misión internacional para luchar contra la corrupción”, enfatizó.

La llegada a Honduras de una comisión internacional de lucha contra la corrupción, con el apoyo de la ONU, es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero de 2022.

Dijo que si no se lucha contra la corrupción, el país tendrá “más pobreza, mucho más miseria, más cooptación del poder”, y pidió a la población alzar la voz y ser “beligerante” y “sensibilizada, educada y concientizada del mal que trae” este flagelo.

La corrupción en Honduras es “profunda, visible, miserable y donde más y más funcionarios están involucrados”, apostilló Castellanos, quien aseguró que el pueblo “sufre” a causa de este flagelo.