Beatriz Valle: Fuimos 21 líderes los expulsados definitivamente de Libre

La diputada hondureña Beatriz Valle confirmó a través de sus redes sociales que ella y otros 20 líderes del partido Libertad y Refundación (Libre) fueron expulsados definitivamente de las filas de esa institución política.

“Fuimos 21 líderes, cabezas departamentales, los expulsados definitivamente de Libre por la presidenta”, reveló Valle.

Aseveró que “yo sí recibo y acepto la expulsión definitiva que nos hiciera Manuel Zelaya y Xiomara Castro. No puedo hablar por mis compañeros a quienes les envío un cálido abrazo”.

La parlamentaria recalcó que “para que lo sepan bien, yo fui expulsada definitivamente del Partido Libre que tanto me ha costado y que tanto he amado. Y sí me duele muchísimo, claro, pero no regreso a un partido donde las gracias por mi trabajo, mis recursos y salud fue exponer mi vida y la de mi familia”.

Hasta ahora, las autoridades partidarias de Libre se han llamado al silencio sobre esta determinación.