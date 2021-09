TEGUCIGALPA. Roberto Brevé, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas (RNP), informó que el proceso de enrolamiento casi cerró cerca del 100% de la población mayor de 18 años.

“Tuvimos una buena concurrencia de hondureños para su carnet de identificación y enrolamiento, se logró enrolar a aproximadamente 5.4 millones de hondureños, lo cual es un número muy satisfactorio. Ya que estamos cerca del 100%”. Brevé manifestó que todavía hay ciudadanos que no se enrolaron, pero que se logró el 98% de la meta. “Quienes no se enrolaron, pues no van a poder votar el día de las elecciones, porque son los listados que se entregarán al CNE”, indicó.