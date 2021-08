El covid-19 apaga la vida de un doctor y una estudiante de Medicina en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

El gremio médico está nuevamente de luto después de reportarse la muerte de un doctor y una estudiante de Medicina por los embates del covid-19 en la capital hondureña.

Fue esta mañana cuando se informó del fallecimiento del doctor olanchano Luis Beltrán Irías Laínez (60), quien estaba grave en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Hace dos semanas también murieron su suegra Gloria María Quiñónez (94) y un anciano de 94 años allegado a la familia que vivía en su casa.

Luis Fernando, hijo del doctor Luis Beltrán, entre lágrimas dijo que "esto es horrible, es uno de los peores momentos, luché con mi papá 14 días en la casa, pero por sus enfermedades de base me tocó enviarlo al hospital solo y en una ambulancia".

"Mi papá siempre nos pedía que nos cuidáramos, tenía más de un año de no darle un abrazo por no exponerlo, pero al final llegó el virus y me lo quitó, esto es horrible", exclamó el joven mientras lloraba.

Ana Lourdes Barrientos, vocera del Seguro Social, indicó que el doctor Luis Beltrán fue ingresado desde el 8 de agosto. "Él tenía problemas de insuficiencia renal y otras patologías, eso hizo que fuera un paciente vulnerable pese a tener sus dos dosis de vacuna", mencionó.

Posteriormente, en horas del mediodía se notificó desde el Hospital Cardiopulmonar el Tórax la muerte de la estudiante de Medicina Marissa Jackeline Bustillo Flores (44), residente en el barrio Buenos Aires, de Tegucigalpa.

Nía Carvajal, portavoz del Hospital El Tórax, señaló que la universitaria fue remitida el pasado domingo desde el Centro Cívico Gubernamental y de inmediato fue ingresada a una sala donde la sometieron a ventilación mecánica.

"La paciente tenía un cuadro grave de neumonía, se fue complicando hasta que murió. Por ahora no sabemos si estaba vacunada, pero asumimos que sí porque la mayoría en el Distrito Central han sido inoculados, lastimosamente los pacientes llegan de manera tardía y muchos terminan muriendo", añadió.