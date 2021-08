Advierten sobre los efectos graves en menores con covid

Tegucigalpa

La circulación de las nuevas variantes del covid-19 en el país está causando un aumento de casos en menores de edad.

En lo que va del año los contagios se incrementaron un 23% en la población menor de 19 años, respecto al periodo anterior, según los datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

El número de niños infectados con el virus sigue siendo menor; pues la cantidad de personas entre los 0 a 17 años representan el 10% de todos los casos en el país.

Con el virus original una pequeña cantidad de menores contagiados desarrollaban síntomas leves de la enfermedad, pero con las nuevas variantes se ha visto más niños hospitalizados con cuadros graves. “Estamos viendo con mayor frecuencia en el hospital María y el Materno Infantil que estamos recibiendo a los menores con neumonía”, dijo el doctor Marco Girón.

En el hospital María de Especialidades Pediátricas desde que comenzó la pandemia a la fecha han sido hospitalizados 1,110 menores con covid-19. En los últimos dos meses de este año, la cifra de atenciones y menores que se quedan hospitalizados ha incrementado, dijo Gabriela Flores, portavoz del centro asistencial.

Hasta ayer ese hospital tenía ingresados a 11 pacientes en la sala de pediatría, de esos, tres estaban en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, en la sala covid del Materno Infantil había seis niños hospitalizados, mientras 35 estaban en observación como sospechosos de la enfermedad.

Alerta

Los médicos advierten que con las nuevas variantes, el coronavirus en los menores puede provocar el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, este se desarrolla en muchos niños semanas después de haberse contagiado.

Es una respuesta inflamatoria generalizada por el covid-19 y puede provocar inflamación en varias partes del cuerpo, fiebre, labios, manos y pies hinchados, problemas respiratorios entre otros síntomas. “Aunque la mayoría de los casos graves son en menores que tienen una patología de base, es necesario que los padres estén alerta”, dijo Mirza Lara, presidenta de la Asociación Pediátrica Hondureña.

La doctora recomendó a los padres no llevar a sus hijos a lugares concurridos, y si lo hace que tengan las medidas de bioseguridad. “Los niños no deben andar en la calle y si salen deben utilizar las medidas de bioseguridad; los padres no deben bajar la guardia y estar alerta ante cualquier síntoma que presenten sus hijos”, dijo.

La pediatra agregó que a partir de los dos años de edad los niños deben utilizar la mascarilla. Por su parte, la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, manifestó que el incremento de menores contagiados se debe a la circulación de las nuevas variantes que son más agresivas y contagian más rápido; no obstante, en gran medida se debe al descuido de los padres que exponen a sus hijos al virus.

“Con frecuencia vemos que los padres llevan a sus hijos a los centros comerciales, a restaurantes, cumpleaños, el mercado y otros lugares; muchos los andan sin mascarilla porque creen que por ser niños no les puede afectar la enfermedad”, apuntó. “Ante la posibilidad de la variante delta, que no está confirmada científicamente en el país, pero debido al incremento de casos no se descarta la circulación, debemos cuidarnos todos porque estamos en riesgo”, dijo la jefa de vigilancia.

En los 16 meses que lleva la pandemia en el país se han reportado 45 menores entre 0 y 17 años que han fallecido por causa del covid-19 , de acuerdo con los datos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf); el último deceso se registró ayer en el hospital María, confirmaron las autoridades.