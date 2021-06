Vacunas de Moderna serán para los adultos mayores de 60 años

TEGUCIGALPA

Honduras recibió ayer de Estados Unidos (EUA) la donación de 1.5 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica Moderna que serán destinadas para la sexta campaña de vacunación para inocular a los mayores de 60 años y otros grupos priorizados, según informó la Secretaría de Salud.

“Estos biológicos serán aplicados en la sexta campaña de vacunación contra el covid-19 a los grupos priorizados de 60 años y más, población con enfermedades crónicas de 55 a 59 años pendientes, personas con discapacidad de 18 y más años y grupos esenciales que se han priorizado de acuerdo a riesgo de exposición”, señaló Salud.

Las vacunas donadas por el Gobierno de Estados Unidos llegaron a través del mecanismo de Covax, por lo que se convirtió en el quinto lote recibido por el país y el más grande, ya que se podrá inocular a 750,000 hondureños.

Creyó en Covax

El presidente Juan Orlando Hernández remarcó que ha sido un fiel creyente del multilateralismo y que, aunque muchos criticaron que se confiara en Covax, quizá producto de la desesperación, hoy con la donación de 1.5 millones de dosis de parte de EUA puede asegurar que se tiene mayor certeza en este mecanismo, con una donación que será utilizada para salvar vidas.

Vacunación La Secretaría de Salud ha señalado que la meta para la quinta campaña de vacunación será de un millón de hondureños gracias a la campaña que desarrolla el Seguro Social.

“Agradecemos al presidente Joe Biden, a su vicepresidenta Kamala Harris y a otros que han estado de cerca trabajando para llegar a ese momento importante en el país”, dijo Hernández.

Asimismo, el mandatario fue enfático y determinante al manifestar que no debe utilizarse la tragedia humana de esta pandemia para que se pueda facilitar el acceso a las vacunas, no es justo y no puede ser posible.

Adelantó que es probable que se presenten algunas sorpresas importantes en los próximos días producto de su reciente viaje a Europa y las conversaciones sobre la vacuna. El Presidente advirtió que nadie estará seguro ante la pandemia hasta que todos los países lo estén.

Apoyo

Colleen Hoey, encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, expresó que Honduras es uno de los primeros países en recibir donaciones de Estados Unidos como parte de la iniciativa de su país para generar acceso a las vacunas.

Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que con la entrega de este quinto lote se demuestra que Honduras es un país prioritario.

“Estas vacunas se hacen llegar a las regiones más vulnerables del mundo para salvar vidas por medio de la equidad y solidaridad mundial”, dijo Huerta.

La representante de la OPS afirmó que no falta dinero para comprar, sino que faltan vacunas para salvar vidas, por lo que la donación de vacunas se convierte en una exhortación para la solidaridad mundial en la lucha contra la pandemia de covid-19, “ya que ningún país estará seguro hasta que todos estén seguros”.

Comentó que “cada vacuna aplicada representa una vida salvada. Se hace un llamado a los países que adquirieron una buena cantidad de vacunas para que las puedan donar y apoyar a los países más vulnerables”.

Es la primera vez que EUA distribuye vacunas a través del programa global Covax/Gavi, creado para garantizar que las vacunas anticovid-19 lleguen a todo el planeta. Honduras es el primer país latinoamericano que recibe una donación de vacunas dentro de las 80 millones de dosis prometidas por Biden, de las que más de 20 millones fueron enviadas a naciones de Latinoamérica.

Vacunación