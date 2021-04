Encienden alarmas en Santa Bárbara y La Paz ante repunte en casos covid

Santa Bárbara, Honduras.

La nueva oleada de covid que golpea al país generó alarma entre las autoridades pateplumas porque los casos además de ir en aumento muestran características preocupantes: hay personas agravando en lapsos de tres días y los nuevos contagiados son jóvenes y niños.

Benjamín López Toro, jefe de la Región de Salud, señala que hasta el momento se han registrado oficialmente 2,800 casos activos, pero lo que más preocupa son los últimos registros de pacientes que han desarrollado sintomatología en tres días. “Esto indica que es una nueva cepa muy fuerte que esta atacando a niños y jóvenes”, afirmó.

“El registro de muertes oficial en la región es de 86, pero no cabe la menor duda que en cada municipio se están reportando más muertes por covid 19”, afirmó López.

Leopoldo Regalado, alcalde de Trinidad Santa Barbara, uno de los municipios más afectados y con más muertes y casos activos, asegura que “no han recibido el apoyo necesario por parte del Gobierno, ya que el centro de triaje local atiende a personas de varios municipios de Santa Bárbara”.

A estas preocupaciones que van en aumento, se agregan las de tipo logístico.

Fátima Suárez, alcaldesa del municipio de Santa Bárbara, informó ayer que el Colegio de Abogados les está dando 15 días para desalojar las instalaciones del salón de usos múltiples que sirve de triaje, ya que acumulan una gran deuda por energía eléctrica. “Aducen que la Municipalidad no ha pagado la energía eléctrica y que debe hacerse cargo recibo. Me he sentido atropellada. ¿Será que los abogados van a realizar alguna fiesta que necesitan el salón?

Según alega la alcaldesa, en el recinto “hay conexiones clandestinas que existían desde antes que funcionara triaje”.

“Yo no voy a pagar esa cantidad de dinero en energía. Son 300,000 lempiras y es injusto.

Nosotros ya estamos buscando la manera de readecuar otras instalaciones para que el centro de siga funcionando, porque debemos atender a la población no hay que ser inhumanos”, dijo.



La Paz

Con el objetivo de frenar la propagación del covid-19, el alcalde de Santiago de Puringla, La Paz, confirmó el cierre del Municipio durante 10 a 12 días.

“No teníamos problemas, los casos tardaron en aparecer, pero después de las elecciones internas y Semana Santa se incrementaron”, detalló el alcalde José Argueta. Ahora, aunque hay recuperados, hay un reporte significativo de 12 personas muertas y “los contagios se dispararon”.

Ante la falta de conciencia, Argueta detalló que las disposiciones entran en vigencia desde mañana. En ese sentido, anunció que él junto al Comité de Emergencia Municipal (Codem) se determinó que bancos, comedores, restaurantes , mercaditos, transporte y comercio en general no están autorizados para atender a la población.

Pese a esas restricciones, anunció que las ferreterías si podrán atender a domicilio y los trabajos agrícolas y de construcción seguirán si tienen justificación y cumplen con la bioseguridad.

Asimismo, las iglesias podrán abrir a un 30% de su capacidad. “Tenemos más de 20,000 habitantes, aún así hemos aguantado la presión... tratamos de contratar personal para ampliar las atenciones los sábados y domingos”.

acciones. El triaje de trinidad capta pacientes de municipios cercanos. Autoridades pateplumas evalúan plan de acción ante repunte. En La Paz las actividades agrícolas no se suspenderán por medidas.

Del mismo modo, en el municipio de Chinacla ya está vigente una ordenanza para suspender cualquier actividad en iglesias, patronatos, alcaldía, empresa privada y juntas de agua donde se reúnan más de 10 personas.

Asimismo, reiteran que los negocios de bebidas alcohólicas, eventos de fútbol, y centros educativos tienen prohibido operar y las personas que mueran, tendrán que ser enterradas “de inmediato bajo supervisión del comité de terraje.