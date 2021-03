Actividades religiosas para Semana Santa en Honduras

REDACCIÓN.

Bíblicamente, la Semana Santa tiene sus orígenes en los evangelios de Juan, Mateo, Lucas y Marcos, discípulos de Jesucristo.

Ellos relataron lo que vivió cada uno durante tres de los acontecimientos más importantes para el cristianismo: la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo.

Y para conmemorar esa semana que cambió el rumbo de la historia, aquí te mostramos las celebraciones en algunas iglesias católicas.

Misas del domingo, lunes y martes

San Pedro Sula

San Pedro Apóstol

Horarios: 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am, 6:00 pm

San Vicente de Paúl

Horarios: 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am, 6:00 pm

Parroquia La Santa Cruz

Col. Tara

Horarios: 11:00 am, 6:00 pm

Lunes, martes y miércoles

6:00 pm

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe

Horarios:

Col. Jardines del Valle

11:00 am

Col. Villa Florencia

9:30 am, 6:00 pm

Barrio Morazán

4:00 pm

Col. Ideal

8:00 am

Choloma, Cortés

Parroquia Nuestra Señora

de Lourdes

Horarios

Quebrada Seca

7:00 am

B. Choloma PR

7:00 am

Lunes y martes

Laudes

6:00 am

Parroquia Nuestra Señora

de Suyapa

Horarios

Sede parroquial

7:00 am, 9:00 am, 6:00 pm

Lunes, martes y miércoles

Asambleas

5:30 pm, 7:00 pm

La Lima

Horarios

Iglesia Santa Rosa

Lima Vieja

8:00 am

Iglesia Guadalupe

Lima Nueva

9:00 am

Iglesia Nuestra Señora de la Paz

Col. La Paz

10:30 am

Iglesia Nuestra Señora del Pilar

Nuevo San Juan

4:00 pm

Capilla de la Casa de Retio Monte Horeb

4:00 pm

Cofradía

Parroquia Nuestra Señora

del Carmen

Horarios

Sede parroquial - domingo

8:30 am

Naco

11:00 am

Lunes y martes

7:00 pm