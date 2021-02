Presidente Hernández anuncia que maestros están en primer grupo que recibirán vacuna anticovid

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy que los maestros serán parte del primer grupo de beneficiarios que recibirán la vacuna anticovid, junto al personal de salud.

El mandatario también hizo una entrega masiva de tablets para 200,000 estudiantes del tercer ciclo de Educación Básica y de Educación Media del sistema público a nivel nacional.

"Quiero decirles que este difícil momento que estamos viviendo, con esta pandemia frente al mundo, hemos estado pensando cómo colocar al docente en primera fila", apuntó el gobernante.

El jefe de Estado manifestó que al igual que la operación con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), las vacunas que vendrán primero son las de Salud, que fueron confirmadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estas vacunas van destinadas para el personal de salud y el IHSS, y cuando vengan las del IHSS, allí nos compensan en dos sentidos, a los que ya vacunamos, a todos los empleados del IHSS, y la otra parte es que una buena cantidad de maestros que ya aportan al IHSS ”, subrayó Hernández.

El titular del ejecutivo señaló que le planteó al ministro de Educación, Arnaldo Bueso, que "no podemos seguir teniendo maestros sin estar asegurados; no importa dónde vivan si no están asegurados en el IHSS y si toca por esa parte la ponemos este año".

“Me parece injusto que en tres a cuatro departamentos hayan maestros sin seguro social, eso no puede ser”, concluyó el presidente de la República.