Dos dosis de vacuna AstraZeneca que vendrán a Honduras protegen hasta un 90%

TEGUCIGALPA.

La vacuna de AstraZeneca ha estado bajo la lupa debido a los retrasos en su distribución, una baja efectividad en las variantes del covid-19 con relación a otros inmunizadores y algunos errores en los ensayos; sin embargo, científicos hondureños consultados por LA PRENSA indicaron que es la opción más viable por ser más barata y accesible para Honduras.

Esta vacuna contra el covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha presentado en ensayos clínicos una eficacia del 70%, que podría aumentar al 90% si se modifica la dosificación, según expertos.

Con relación a las vacunas de Pfizer, Moderna y Sputnik, la de Oxford y AstraZeneca tiene la ventaja que promete un acceso amplio y equitativo a los países pobres, lo que da muchas esperanzas para millones de personas que hasta ahora no han tenido acceso al fármaco.

Programa de vacunación En Honduras el Esquema Nacional de Vacunación contempla 20 vacunas que se aplican a la población en general a lo largo del curso de vida. La Secretaría de Salud vacuna a recién nacidos, niños menores de un año, de 1-4 años, adolescentes de 11, jóvenes de 21, embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos. Honduras logró erradicar la poliomielitis y el sarampión.

Por otro lado, el bajo costo de esta vacuna y su fácil almacenamiento hacen posible una distribución justa, y es además la primera que va acompañada de considerables acuerdos de distribución en países de ingresos bajos.

En Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha suscrito un acuerdo con AstraZeneca para la dotación de 1.4 millones de dosis que se entregarán en cuatro fases, comenzando el 21 de abril del año en curso y continuando en mayo, junio y julio de este año.

Vilma Morales, presidenta de la Junta Interventora del IHSS, indicó en una entrevista con LA PRENSA que se tiene planificado comprar un lote mayor de dosis de la vacuna de AstraZeneca para inmunizar a los afiliados indirectos de la institución.

3 cosas de la vacuna de astrazeneca: Es una vacuna “con vector viral”: utiliza como base otro virus (un adenovirus de chimpancé) que fue transformado y adaptado. 1- Poco costosa y práctica. La vacuna Oxford/AstraZeneca tiene la ventaja de ser poco costosa (alrededor de $3 la dosis). También es fácil de almacenar: puede conservarse a la temperatura de una nevera, entre dos y ocho grados Celsius, a diferencia de las vacunas de Moderna y de Pfizer/BioNTech. 2- Efectividad a variantes. La vacuna de Astrazeneca todavía está en proceso de pruebas para determinar su eficacia ante las nuevas mutaciones del covid-19 de Sudáfrica, Inglaterra y Brasil. La compañía asegura que tiene nuevas versiones de la vacuna preparadas. 3- Vacuna es segura. Según los datos publicados por el medio especializado, la vacuna de AstraZeneca “es segura”. Los efectos secundarios del virus son extremadamente raros en este punto. De los 23,754 voluntarios que participaron en los ensayos.

Por su parte, el Gobierno de Honduras ha anunciado que en los próximos días recibirá el primer cargamento de casi medio millón de dosis, que son parte de un total de 3.8 millones de vacunas donadas por la OMS a través de la iniciativa Covax-Gavi.

Según las estimaciones, esta cantidad de dosis permitirá en el transcurso de este año la vacunación de un 20% de la población del país, priorizando a las personas más vulnerables o en mayor riesgo como el personal sanitario de primera línea, los mayores de edad y las personas con enfermedades de base que los hace más propensos a agravarse.

Marco Tulio Medina, científico hondureño y exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), valoró positivamente la vacuna de AstraZeneca.

Las fechas claves 11 de marzo . Contagios. Honduras reporta sus dos primeros contagios de covid-19, una mujer embarazada procedente de España y otra de Suiza.

25 de marzo 2020 . Muerte. Honduras reporta su primer muerto a causa del covid-19. Se trata de un hombre de 60 años procedente de Villanueva.

8 de junio. Reapertura. Honduras autorizó la reapertura económica del país, tras varios meses de confinamiento por la pandemia.

10 de diciembre 2020. Compra. El Seguro Social suscribe con AstraZeneca la compra de 1.4 millones de dosis de la vacuna para sus afiliados directos.

21 de enero 2021. Covax. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa Da Silva, anuncia para marzo las primeras vacunas para Honduras.

Medina detalló que el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó esta vacuna para mayores de 65 años y también aprobó la estrategia del Reino Unido de colocar dos inyecciones con ocho o 12 semanas de diferencia.

Señaló que la vacuna es más eficaz cuando hay un intervalo más largo entre las dosis.

Asimismo, señaló que la ventaja de esta vacuna es que se puede utilizar en la cadena de frío de Honduras y el costo es mucho menor a la de Pfizer.

“El problema es el nivel de producción de la misma y que los países ricos han acaparado la vacuna”, afirmó.

Variantes

Algunas observaciones que se le hacen a este fármaco de AstraZeneca es el hecho que los ensayos clínicos no incluyeron suficientes personas mayores de 65 años para sacar conclusiones estadísticamente significativas; no obstante, los investigadores de SAGE están muy seguros de que la vacuna funcionará en este grupo de edad.

Otra gran preocupación sobre la vacuna de AstraZeneca ha sido si es efectiva contra las variantes del virus, luego de que los datos de un pequeño ensayo preliminar sugirieran que podría tener una protección mínima contra las infecciones leves-moderadas de las variantes que circulan en Sudáfrica e Inglaterra. Sin embargo, SAGE señaló que cualquier protección contra la variante “es mejor que ninguna”.

La inmunidad de rebaño va a llevar muchísimo, necesitamos vacunar al 80% de la población. Salvador Moncada , científico hondureño.

Al respecto, Medina señaló que incluso ante las nuevas variantes la vacuna de AstraZeneca tiene un grado de protección, “pero en grado menor”.

No aprobada en EUA. Sobre el particular, el connotado científico hondureño Salvador Moncada, quien habló con LA PRENSA desde Londres, indicó que la vacuna de AstraZeneca está siendo usada ampliamente, en especial en el Reino Unido, pero reconoció que la misma no ha sido aprobada en Estados Unidos y en la Unión Europea se autorizó tardíamente.

Pese a ello, sir Salvador Moncada consideró que “es una vacuna buena que demuestra una buena protección de un 60 y 70% y hasta un 90% en la segunda dosis”.

Explicó que se trata de un inoculante hecho de adenovirus y se parece mucho a las vacunas de Johnson & Johnson, la rusa Sputnik V y la CanSino de China.

El panel de expertos de la oms aprobó la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años. Marco Tulio Medina , científico hondureño.

“En este momento el problema que existe es que ha resultado que tiene muy poco efecto contra las variantes sudafricanas del virus y el peligro es que si esa variante se dispersa por el mundo vamos a tener una vacuna que será menos efectiva, aunque siempre va a proteger contra los casos más graves obviamente”, advirtió.

El experto explicó que hay vacunas que dan una respuesta mas rápida y muy fuerte de anticuerpos y de células T que es la respuesta celular contra el coronavirus SARS-CoV-2, pero hay otras que necesitan dos dosis para aumentar la inmunidad y llegar al máximo de su efecto, que es el caso del medicamento de AstraZeneca que necesita dos dosis para generar una inmunidad completa.

“Generalmente las vacunas tempranas que son hechas rápidamente son de dos dosis y después se van optimizando las técnicas y terminan siendo de una dosis. Todas estas vacunas, excepto la que está a punto de salir que es una vacuna que fue hecha por Jansen en Bélgica y Johnson & Johnson, van a necesitar de dos dosis, excepto esta”, dijo.

Moncada ponderó que la vacuna de AstraZeneca tiene la ventaja de que no requiere tanto cuidado como la Pfizer y la de Moderna, que necesitan temperaturas muy bajas para ser preservadas, pero existe la posibilidad de que no ofrezca una protección mayor contra las variantes de Sudáfrica, Inglaterra y Brasil. No obstante, dijo que “eso es lo que hay” y hay que comenzar a vacunar masivamente.

Consideró que los países ricos han acaparado la vacuna y a Honduras le llevará mucho tiempo alcanzar la inmunidad de rebaño.