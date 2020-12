Una mujer es la nueva titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Blanca Sarahí Izaguirre Lozano fue elegida por el Congreso Nacional como comisionada nacional de los Derechos Humanos, cargo que ostentará por seis años, de 2020 a 2026.

Izaguirre Lozano es abogada de profesión. En abril de 2018 fue nombrada como representante del Poder Ejecutivo ante el Comité Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (Conaprev). Izaguirre Lozano es la primera mujer hondureña en ejercer el cargo de defensora nacional de derechos humanos.

La comisionada dijo anoche a medios de comunicación que asume el cargo con un compromiso para la defensa y protección de los derechos humanos en Honduras.

“Agradecida por la oportunidad, y como siempre me he caracterizado con los otros cargos, cumplir con el mandato que se me ha dado, con convicción, que va más allá que un sueldo, así lo he hecho cuando me he desempeñado como funcionaria”.