Transporte habilita todas las rutas al 50% de capacidad

TEGUCIGALPA.

Más de cinco meses han pasado desde que se reabrió la operación del transporte terrestre en el país. Desde ese entonces a la fecha, a nivel nacional, ya se han habilitado el 100% de las rutas; sin embargo, solo el 50% de las unidades están operando.

De acuerdo con los datos del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), de 39,748 unidades, entre taxis, buses urbanos, mototaxis y buses interurbanos censados en todo el país, están autorizadas a dar el servicio 19,868 unidades.

Los departamentos adonde más flota opera son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Choluteca y Comayagua.

Leonardo Escobar, jefe de la unidad asesora de calidad del IHTT y encargado del ensayo del transporte, detalló que de sector de taxis se autorizó la operación del 55% de sus unidades, mientras que de los buses urbanos solo el 42%, de las mototaxis se registra que el 26% están ofreciendo el servicio, y de los buses interurbanos, el 78% de las unidades se mantienen en operación.

Más datos sobre el transporte 1- El IHTT está trabajando en la apertura del transporte entre países de Centroamérica; hasta ahora se han habilitado 12 unidades de empresas hondureñas, 29 salvadoreñas, siete nicaragüenses y 16 de Guatemala. 2- En Cortés, los taxis, buses interurbanos, mototaxis y buses urbanos operan en el 56%, con el 100% de las rutas habilitadas; mientras en Francisco Morazán el servicio es de un 42% y el 100% de las rutas, según los datos que maneja el IHTT. 3- Las multas para los consesionarios por incumplir las medidas de bioseguridad y por faltas a la Ley de Transporte Terrestre pueden alcanzar hasta los 3,500 lempiras si es reincidente, por primera vez la multa ronda los dos mil lempiras.

“Están todas las rutas habilitadas, pero el IHTT ha tenido el control de no autorizar a todas las unidades, para darles la oportunidad a todas las empresas que trabajen”, indicó el funcionario.

El ensayo (pilotaje) del transporte terrestre empezó el 10 de agosto con cuatro rutas interurbanas, gradualmente se extendió a las principales ciudades; en un inicio era aproximadamente un 20% de las rutas y unidades que estaban operando, pero con el avance de la reapertura económica se decidió habilitar más rutas y número de unidades.

Actualmente el servicio de transporte terrestre se da en todo el territorio, con excepción del departamento de Gracias a Dios. Las autoridades del IHTT no planean aumentar el número de unidades en los próximos meses, están enfocados en asegurarse de que se cumplan con las medidas de bioseguridad, como no exceder con el número de pasajeros, el uso de la mascarilla, que anden con el salvoconducto y que no aumenten al precio del pasaje.

Muchas de las unidades que incumplen con las medidas son las que no están autorizadas a operar. El IHTT no tiene un registro de cuántas unidades son las que están operando de manera ilegal. “Eso nos ha llevado a tener más de 1,600 sanciones en lo que va de la pandemia y decomisos de más de 477 unidades”, apuntó.

Operativos

En los últimos días, la circulación de las personas aumentó debido a las festividades navideñas y de fin de año, por lo que muchos conductores exceden las unidades con pasajeros; además, en los últimos días, capitalinos denunciaron que algunos conductores de taxis colectivos le aumentaron L5 a la tarifa.

El portavoz del IHTT, Jorge Andino, aseguró que en los próximos días se intensificarán los operativos en diferentes puntos de las principales ciudades del país, con el fin de verificar que tanto los conductores como los pasajeros cumplan con las medidas de bioseguridad.

“Hemos detectado que los operarios no portan su mascarilla y permiten a usuarios sin la mascarilla; también llevan exceso de pasajeros y cobran más por el pasaje”, dijo el portavoz.

El transportista Jorge Lanza manifestó que con el aumentó de los contagios de covid-19 es mejor no aumentar el número de unidades en operaciones, además instó a los conductores de los buses a mantener las medidas de bioseguridad en las unidades para evitar más casos.