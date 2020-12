Entregan bono y paquetes a afectados por tormentas tropicales

Potrerillos, Honduras.



El Gobierno, a través de la operación No están solos, entregó ayer bonos del Programa Vida Mejor e inició la distribución de 60,000 paquetes de menajes humanitarios para las familias afectadas por las tormentas tropicales Iota y Eta.



Los primeros paquetes se entregaron en los municipios de Potrerillos, Puerto Cortés, La Lima y Villanueva, cuatro de las zonas más afectadas por las tormentas tropicales.



Glenda Cáceres, en la puerta de un salón de belleza, su centro de trabajo, agradeció porque “esta ayuda es real; muchos hicieron que dudáramos de lo que se comentaba, pero aquí la estoy recibiendo y me siento muy alegre porque me la han entregado”.

960 millones de lempiras se estiman en la inversión total para 60,000 hogares afectados.

El presidente Hernández dijo, en el acto que se llevó a cabo en la escuela Minerva de Potrerillos, que “estas tormentas han dejado muchos daños en el país, y aunque seguimos conociendo los daños que han provocado, estamos de pie para levantarnos trabajando fuerte”.



“Venimos a ayudarles, con menajes, a algunos con casitas, y a algunos con dinero por medio del bono, porque debemos ponernos de pie; tienen que levantarse y aquí estamos para apoyarles”.



El mandatario agregó que a los que no son beneficiarios del bono Vida Mejor también les vamos a apoyar con un bono único de 5,000 lempiras, por única vez”.