Roberto Contreras renuncia a su pre-candidatura presidencial

San Pedro Sula, Cortés.

El empresario Roberto Contreras, quien iba compitiendo por el movimiento "Súbete al tren de la victoria" en el Partido Liberal para aspirar a la presidencia del país, informó en las últimas horas su retiro de las elecciones internas debido a que ya no hay tiempo para terminar de armar la estructura y porque algunos de sus coordinadores departamentales no trabajaron de lleno en el proceso.

"Muchos han opinado sobre esta decisión tomada, pero estamos en un proyecto de alianza dentro del Partido Liberal, se ha dicho que vamos con Yani, pero no es cierto, por ahora estamos en proceso de negociación con Luis Zelaya, Darío Banegas y Yani Rosenthal", comenzó diciendo a través de un Facebook live.

"Quiero dejar claro que el que quiera esta gallina tendrá que llevarse todos los pollitos, las negociaciones están abiertas, pero será la plataforma a la cual me debo la que tome la decisión de con quién nos unimos", agregó Contreras.

De igual manera, aclaró que todos los puestos ofrecidos a nivel departamental se van a mantener en la alianza, ya que "en este tren salimos todos y todos nos vamos a bajar al mimo tiempo".

Su renuncia se da luego de tres meses de actividad política en el país.

Sobre el motivo de su renuncia, manifestó que "este es un proceso natural de un líder político, considero que no hay suficiente tiempo para estructurar el movimiento y porque ciertos coordinadores departamentales no hicieron el trabajo que debían hacer, pero no es de culpar a nadie".

A su vez, subrayó que después de indicar su aspiración presidencial en mayo de este año, gastó más de 600,000 lempiras en todo el proyecto durante 150 días, pero reiteró que ahora el único que depone su aspiración original es él (Roberto Conteras).

Elecciones primarias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras realizó el 14 de septiembre la convocatoria a elecciones primarias que deberán efectuarse el 14 de marzo de 2021.

En declaraciones en cadena nacional, la institución refirió que " se convoca a los partidos legalmente inscritos para que en las elecciones primarias elijan a los candidatos", bajo el artículo 115 de la vigente Ley Electoral y de Organizaciones políticas.

Para los comicios se elegirán los postulantes para el cargo de presidente y tres designados a la presidencia de la República, 20 propietarios diputados propietarios al Parlacem, 128 diputados propietarios al CN, 298 candidatos a alcalde y 2,142 regidores municipales.