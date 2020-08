Tres transportistas hondureños de carga pesada han muerto, luego de varios meses varados

Tegucigalpa, Honduras.

Santos Pavón, dirigente de transporte de carga pesada, lamentó este miércoles el deceso de tres compatriotas de este rubro que se encontraban varados en la frontera con Guatemala hace cuatro meses a raíz de la pandemia.

Unos 60 hondureños están retenidos hace más de cuatro meses en la frontera entre México y Guatemala, debido a que las autoridades guatemaltecas no se les ha permitido circular para retornar a Honduras.

El día de ayer los transportistas realizaron una protesta bloqueando el paso en el sector de Corinto, Cortés, zona norte de Honduras, para evitar el paso de conductores guatemaltecos a Honduras.

Además lea: Honduras aplica medidas de reciprocidad al transporte de carga pesada de Costa Rica

"Desgraciadamente las autoridades guatemaltecas no dejan a nuestros compañeros hacer su tránsito desde la frontera mexicana de Hidalgo debido a la pandemia", dijo Pavón a medios de comunicación.

Agregó que raíz de dicha situación, dos motoristas hondureños se han contagiado con el virus tras permanecer tanto tiempo estancados en la zona, a la espera de una solución por parte de las autoridades.

Además, "dos compañeros han muerto por problemas cardíacos y uno que fue asaltado. Su salud se complicó luego de varios meses ahí. Ya es demasiado tiempo y no hay excusa para que las autoridades guatemaltecas no quieran hacerle tránsito a nuestros compañeros. Es inhumano estar varado tanto tiempo en un país", comentó Pavón.

Los hondureños que perdieron la vida son José Mercedes Mejía y Omar Baca, quienes debido la desesperación fallecieron, indicó el dirigente. Otro murió tras ser asaltado cuando iba cargado de producto.

Al parecer Guatemala pretende dar un permiso de tránsito para los transportistas hondureños por espacio de 7 horas, pero el dirigente explica que es muy poco tiempo pues “lo normal serían 12 o 24 horas para poder cruzar todo el territorio guatemalteco.

“Tanto el gobierno de Honduras como de Guatemala, han hecho muy poco para ayudarnos, no es justo lo que está pasando y ha sido un trato inhumano, la verdad que no tienen una excusa de peso para no dejarnos circular”, concluyó Pavón.