“Nos llegan mil solicitudes de salvoconducto diarias”: Jair Meza

San Pedro Sula.

Más de 1,000 solicitudes de salvoconducto recibe a diario la Policía Nacional por parte de personas naturales, jurídicas, cuerpo diplomático e instituciones del Estado. Las mismas deben realizarse en el portal serviciospoliciales.gob.hn/salvoconductos.

Al respecto, el comisionado Jair Meza responde preguntas frecuentes de los usuarios.

¿Cuánto tiempo tarda dar respuesta a una solicitud de salvoconducto?

Depende mucho del tipo de solicitud, porque hay empresas que solicitan salvoconductos hasta para 1,000 empleados, es decir, todo dependerá de la cantidad de personas. Si es un salvoconducto personal, lleva un promedio de 48 horas para darle respuesta al usuario.

¿Por cuáles razones una solicitud puede ser rechazada?

Si una solicitud es rechazada es porque falta algún documento o la veracidad en el mismo, por ejemplo, por no demostrar que realizará un determinado viaje a un lugar. En el caso de empresas, es porque todavía aún no están autorizadas por la Comisión Interinstitucional de Excepciones para que pueda laborar.

En las empresas, los solicitantes deben incluir nombres y número de identidad de quienes manejarán los vehículos, descripción y datos de los vehículos, copia de boleta de revisión del vehículo, copia de la licencia de conducir e identidad.

Además, el correo electrónico del solicitante y un listado en hoja Excel de los beneficiados o incluidos en el salvoconducto. Procure ser claro en el motivo de la solicitud.

Para aclarar, ¿cuál es la diferencia del salvoconducto que extiende la Policía Nacional y la autorización que da la Comisión Interinstitucional de Excepciones?

Son totalmente diferentes. La Policía no puede decir quién o qué sectores trabajan. El salvoconducto extendido es para movilizarse durante el toque de queda de un lugar a otro y regresar sin ningún problema. Para enviar una solicitud de salvoconducto, la empresa ya debe estar autorizada para trabajar, ese es el primer paso.

¿A qué sanciones se expone una persona que sale fuera de su día conforme al último número de la cédula?

La persona que sale fuera de su día y sin salvoconducto, le toca detención por 24 horas.

¿Por qué es importante que la persona con salvoconducto lo use únicamente para el fin establecido?

Es la responsabilidad de cada una de las personas que tiene salvoconducto. Cada quien tiene que ser responsable y en el caso que no sea necesario salir, no salga de su casa. Quien tiene salvoconducto debe recordar que eso no lo autoriza de hacer transacciones o compras en comercios fuera del día que ya tiene establecido según el último dígito de su cédula de identidad.

¿Quiénes están exentos de salvoconductos para circular?

El personal de la salud, incluyendo laboratorios, médicos y enfermeros privados, transporte pesado, sector agroalimentario y medios de comunicación.