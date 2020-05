Israel y Médicos Sin Fronteras apoyarán a Honduras en combate al coronavirus  

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este martes que Israel y la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) apoyará al país centroamericano ante la epidemia de coronavirus.



En una rueda de prensa, Hernández indicó que hoy conversó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre "trabajar en conjunto para enfrentar el COVID-19", así como la asistencia que dará Israel a Honduras.



“También hemos hablado con organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras que también nos estarán apoyando y estamos buscando lo que no tenemos en Honduras”, subrayó el gobernante hondureño.

Hernández no descarta la posibilidad de que más de 260 hondureños que estudian becados en el exterior a través del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20 pueden retornar al país en los próximos días.



Los hondureños estudian en "una gran cantidad de países y yo no descartaría, si esta situación se nos agudiza, llamarlos antes, pero mientras tanto queremos que saquen sus especialidades y regresen al país para que sean parte de este gran sistema de salud que estamos construyendo con estas nuevas instalaciones”, enfatizó.

- No discriminar a personal sanitario -

El gobernante hondureño pidió de nuevo no discriminar a los trabajadores del sector sanitario y tratar "con respeto y dignidad" a los pacientes de coronavirus.



“Debemos tratar con dignidad y mucho respeto a quienes están en primera fila atendiendo a los pacientes con COVID-19, porque no es justo que los saquen de sus colonias o que los quieran sacar de sus casas los mismos parientes”, subrayó.



Felicitó, además, a los médicos y enfermeras que luchan contra la mortal enfermedad y los calificó de "héroes", y lamentó que muchos empleados de la Salud o pacientes con coronavirus sean discriminados.



“Por eso le digo a todo el que se sienta discriminado y maltratado: marque el 911 (número de emergencia), ponga la denuncia para que la Policía (Nacional) y la Policía Militar vayan a protegerlo y rescatarlo. Esa acción tenemos que cambiarla”, agregó,



Dijo también que en Honduras debe prevalecer la solidaridad hacia las personas contagiadas y los trabajadores sanitarios, y aseguró que la discriminación tiene "su efecto y es letal, porque la gente por temor a que le estigmaticen o lo rechacen no dice que tiene síntomas" de coronavirus.

- Contratación de personal para el área de salud -

El poder Ejecutivo envío hoy al Parlamento de Honduras un proyecto de decreto "amplio e inclusivo" orientado a crear un sistema de contratación para el personal de salud.



El decreto beneficiará al personal que está en "primera fila peleando contra (el) COVID-19, igual es necesario atender a personas que tienen 8, 9 y 10 años de estar trabajando en el sistema de salud y todavía siguen por contrato; esa gente no la podemos dejar sin atender”, destacó el gobernante.



“Estamos hablando de una enorme cantidad de personal, a quienes debemos dejarles como historia sus contratos o interinato, y deben tener su acuerdo permanente”, enfatizó.



El poder Ejecutivo ha comenzado a trabajar con las secretarías de Salud, Finanzas y Trabajo, así como con la Dirección de Servicio Civil, para que los empleados de la Salud que hasta ahora han trabajado por contrato sean beneficiados por el decreto enviado al Parlamento, señaló el mandatario hondureño.