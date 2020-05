“Tengo cuatro meses de no compartir con mi familia”

Santa Rosa de Copán.

Gloria Fajardo es la directora de la Región de Salud de Copán desde hace tres años y desde su cargo ha tenido que hacerle frente en los últimos meses a la pandemia del Covid-19 como pieza clave en esta región occidental.

Dice que su esfuerzo ha sido grande para contener la epidemia del dengue; sin embargo, afirma que uno de los retos más fuertes a lo largo de su carrera profesional es estar al frente de la batalla contra el coronavirus.

Con su voz entrecortada, Fajardo relata a LA PRENSA que para proteger a su familia ha dejado de compartir con su hijo, su nieto, su nuera y su madre por más de cuatro meses.

“Es doloroso porque tengo cuatro meses de no compartir con ellos. Son cuatro meses y medio de no ver a mi mamá, porque he estado pendiente de todo lo que pasa en la comunidad y cumpliendo las funciones delegadas. Mis hijos están en Santa Rosa, pero no me puedo arriesgar a salir y cometer alguna imprudencia de llegar a contaminar mi casa, tengo un nieto, nuera que es como mi hija, y mi hijo”, relata.

Claudia Guerra coordina 23 alcaldías.

Fajardo es médica especialista en Salud Pública, Epidemiología y también se formó profesionalmente en Administración de Servicios de Salud, la respaldan 33 años de experiencia.

“Al personal de salud que está al frente de esta batalla les digo paciencia, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, confiamos en Dios”.

Lucha.

Claudia Guerra, gobernadora de Copán, ha enfrentado el reto de coordinar con las 23 alcaldías toda una estrategia que ha permitido que el coronavirus no se propague rápidamente en Copán, sin embargo, como madre ha tenido que anteponer su responsabilidad como coordinadora del Sinager antes que a su familia, y sobre todo a sus hijos.

“Este es un Día de las Madres diferente, es complicado, soy madre de dos hijos, abuela y esposa, y saber que entramos y salimos de lugares expuestos al virus para luego ir a nuestros hogares, eso preocupa”.

Guerra es ingeniera industrial y abogada. “Felicitamos a todas las madres al frente de esta batalla, no decaigamos”.