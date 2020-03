Honduras: Casa por casa llevan las raciones de alimentos

TEGUCIGALPA.

Desde las 6:00 am inició la masiva distribución de alimentos y kits de bioseguridad en Tegucigalpa.Los vecinos de la colonia Los Pinos fueron los primeros del Distrito Central en recibir las raciones alimenticias que fueron entregadas de puerta en puerta.

La Operación Honduras Solidaria busca con 800,000 raciones beneficiar a familias pobres, en total recibirán alimentos 3.2 millones de personas que son afectadas por el toque de queda impuesto para detener la propagación del coronavirus.

800 Mil raciones entregará Honduras Solidaria a miles de hondureños que cada 15 días recibirán la provisión alimenticia por la crisis generada por el COVID-19.

La entrega fue ordenada y el alimento llegó a los más necesitados. Iniciaron en el sector F de la colonia Los Pinos, la zona más alta, un terreno escabroso hasta donde llegaron los militares con los sacos. Subieron una cuesta empinada para dejar la ración en cada vivienda. “Solo tortilla con manteca estábamos comiendo, porque no teníamos alimentos. Estamos agradecidos porque con esto tenemos para comer unos días”, dijo la vecina Elena Agurcia.

Hay un calendario de distribución para abastecer inicialmente a Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula, y en la segunda fase será en todo el país. El objetivo es que los vecinos en las colonias más necesitadas tengan alimento. Con esta primera entrega, las familias tienen provisión para 15 días.

Distribución

Varios grupos de militares y personal de Gobierno ingresaron a todas las viviendas en la colonia Los Pinos. No hubo sesgo político, la entrega fue transparente y llegó a todos. “Hay transparencia en la entrega, todo fue de casa por casa. Hay un procedimiento ya establecido y nos acompañan varias instituciones del Estado, así como el Foro Nacional de Convergencia, que es el gran veedor de este proceso, donde constatan lo que se está haciendo. No hay sesgo”, dijo Tito Livio Moreno, jefe de las Fuerzas Armadas.

Los pobladores se mostraron alegres. Esa ración viene a paliar el hambre, muchos sobreviven con lo que ganan con su trabajo diario.

La mayoría trabaja lavando en casas, otros son albañiles, ayudantes y lavacarros. Estaban desesperados por no tener alimentos, dijeron que desde hace una semana no tenían ni dinero ni comida. “Estamos muy agradecidos, porque no teníamos qué comer, esta ayuda es una bendición. No hay palabras para decirles cómo nos ayudan con esto”, dijo Rufino Mejía, otro poblador de la colonia.

Sin aglomeraciones

Los pobladores entendieron que la ayuda era para todos y no hubo aglomeraciones ni concentraciones de personas que pudieran generar un riesgo de contagio del COVID-19. Para la transparencia del proceso de entrega se registraba el nombre del jefe de hogar, de las raciones que contenían al menos 18 productos de la canasta básica, generalmente, harina de maíz, de trigo, así como arroz, frijoles, espaguetis, azúcar, café, avena, sopas, margarina y manteca, así como mascarillas, gel antibacterial y artículos de higiene. Solo ayer en la colonia Los Pinos se entregaron seis mil raciones y en 15 días, según el plan de entrega, se hará una nueva dotación de alimentos en esa colonia.

El presidente Juan Orlando Hernández supervisó ayer el empaque de los alimentos.

“Hay un plan establecido en el que las Fuerzas Armadas serán acompañadas por la Policía junto con organismos de sociedad civil que vigilan el proceso de entrega. Todo se hará de barrio por barrio, colonia por colonia, por lo que pedimos paciencia. Son momentos difíciles, pero esta es una situación mundial y no solo en el país, por eso el proceso es paulatino, pero se atenderá a todos”, dijo el jerarca militar.

El secretario ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, acompañó el proceso de entrega y dijo que ante la emergencia no cabe la politización para llevar la ayuda a los necesitados. “Este no es momento de politizar las ayudas, ni para la oposición ni para el oficialismo”.

El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que a todas las personas con necesidades les llegará la alimentación, “lo importante es evitar contagiarse”. Hoy continuará la entrega de alimentos en otros sectores.