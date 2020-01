Honduras: se registra segunda muerte probable por dengue en 2020

San Pedro Sula, Cortés.

Este sábado se ha reportado la segunda muerte por sospecha de dengue en lo que va de 2020 en Honduras. Se trata de un menor de edad originario del departamento de Copán.

Jahir Alexander Morazán Cerrato (8), oriundo de La Entrada, Copán, fue ingresado al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula debido a repentinos malestares que comenzó a sentir en su cuerpo; sin embargo, hoy por la mañana se se supo de su fallecimiento supuestamente por dengue.

El pasado 2 de enero se dio conocer el primer caso por sospecha de dengue, Sarahí Doblado, una mujer de 31 años y originaria del departamento de Yoro, fue la víctima mortal.

La fémina fue internada hacía una semana en el hospital Aníbal Murillo Escobar, del municipio de Olanchito. Inicialmente fue ingresada debido a que presentaba síntomas similares a los del dengue, fue hasta hace dos días que la dieron por muerta en el referido centro hospitalario.

En este nuevo año, las autoridades sanitarias de Honduras han iniciado con una campaña contra el dengue, mal que del tipo grave o hemorrágico dejó en 2019 al menos 178 muertos, una cifra nunca antes registrada en el país, donde la enfermedad, incluida la del tipo clásico, afectó a más de 110,000 personas.

Según Salud, en 2019 hubo una epidemia de dengue como nunca antes en honduras.





"Podemos decir que la epidemia de 2019 ha sido la peor, un azote grande para el país desde el punto de vista del sector salud, con más de 110,000 personas afectadas por el dengue, de las cuales 19,400 hasta la semana 51 fueron ingresadas con los signos de alarma y con dengue grave", dijo a EFE en Tegucigalpa la exministra de Salud, Roxana Araujo.

Epidemia

La profesional de la medicina recordó que en octubre de 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los países del continente sobre "una alta incidencia", inusual en los últimos tres meses del año, cuando "la historia natural de la enfermedad nos dice que hay un descenso de los casos" en ese período.



Hacia abril de 2019, la Secretaría de Salud de Honduras declaró la primera alerta por la enfermedad, mientras algunos sectores comenzaron a acusar al Gobierno de no haber tomado las medidas preventivas para frenar la epidemia de dengue, enfermedad que es transmitida por el mosquito "Aedes aegypti".



En julio, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, declaró emergencia nacional, lo que según Araujo, contribuyó a que los casos de enfermos por dengue en 2019 no se duplicaran.



La campaña de control y prevención, que incluyó entre otras tareas la destrucción de criaderos del zancudo, limpieza de solares baldíos, depósitos de aguas estancadas y fumigación, fue coordinada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



"Si no se hubiera hecho esa intervención, hubiéramos llegado a por lo menos 200,000 casos de dengue a nivel nacional" en 2019, expresó Araujo.