Políticos hondureños se pronuncian tras fallo contra Tony Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

Varios políticos hondureños reaccionaron tras conocer el fallo de culpabilidad por cuatro cargos contra Tony Hernández en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

"Se hizo justicia, es el momento de rescatar nuestro país, unidos como oposición, como hondureños cansados, salgamos a las calles. Aquí en Honduras Tony Hernández no tenía ni una tan sola acusación de las que mencionaron los narcotraficantes en Estados Unidos, no podemos vivir en un país así, esto aleja la inversión", expresó Luis Zelaya, titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

"Justicia norteamericana desenmascara red de narcotráfico y corrupción que hay en Honduras, Tony ha sido declarado culpable", mencionó el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

"Hay que mostrar nuestra solidaridad con la familia del presidente, este no es un momento fácil, como humanos no hay que perder la sensilidad, pues si el presidente Hernández no hubiese llegado al cargo, no se habría luchado fuerte contra la criminalidad, por ello vamos a seguir respaldándolo", apuntó David Chávez, diputado del Partido Nacional.

"Fraudes, saqueo, corrupción, violaciones a los derechos humanos y asesinatos que hemos denunciado, hoy con la condena de Tony Hernández quedan desnudados. Por nuestro pueblo debo exigir justicia para las víctimas", pronució Xiomara Castro, excandidata presidencial del partido Libre.

"El fallo de culpabilidad contra Tony Hernández fue basado en testimonios de quienes buscan reducción de penas”, manifestó este viernes la diputada nacionalista, Gladys Aurora López.

"No permitamos que Honduras vuelva a ser secuestrada por el crimen. Antes quitaron vidas, hoy están tratando de incriminar a quien los enfrenta", puntualizó Luis Colindres, secretario ejecutivo del Partido Nacional.

“Debemos respetar la vida y la propiedad privada ante cualquier protesta”, dijo un representante de la ASJ, Lester Ramírez.

"Frente a la situación difícil y compleja que hoy enfrenta Honduras, los líderes políticos y nacionales deben actuar con sabiduría, prudencia y patriotismo para no llevar al país a la anarquía y el desorden. Esos llamados a la violencia y desorden al final repercuten en el pueblo", comentó Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.



-Culpable por cuatro cargos-

Juan Antonio Hernández, exdiputado y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable este viernes de los cargos de narcotráfico, porte y uso de armas y mentir a las autoridades por un jurado de la corte federal del distrito sur de Nueva York.



El proceso contra Tony Hernández, que comenzó el pasado 2 de octubre, concluyó así este viernes a la espera de que la condena que comporte este veredicto sea dada a conocer el próximo 17 de enero, según informó el juez.

-Rechazo de presidente hondureño-

A los 12 miembros del jurado les tomó dos días alcanzar el veredicto, que debe ser por unanimidad. "Rechazo contundentemente, en nombre del pueblo hondureño, los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un Estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado", dijo este jueves el gobernante del país centroamericano en un mensaje a sus compatriotas desde la Casa Presidencial en Tegucigalpa.



Tony Hernández fue arrestado en Miami, en noviembre de 2018, y extraditado ese año a Nueva York para enfrentar juicio por los delitos que según la acusación fueron cometidos entre 2004 y 2016.

Tony Hernández recibió la noticia acompañado de algunos miembros de su familia en Nueva York.

Concretamente, el jurado le ha considerado culpable por conspirar para la introducción de cocaína en Estados Unidos, delitos relacionados con armas, que incluyen el uso y posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos, y hacer declaraciones falsas a agentes federales.



Tras dar a conocerse el veredicto del jurado, al que la defensa de Tony Hernández no quiso formular ningún comentario requerido por el juez, se ha podido observar a cerca de un centenar de ciudadanos hondureños celebrando la decisión ante el tribunal de Nueva York.