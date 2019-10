Agente de la DEA: Tony Hernández aceptó conocer a narcotraficantes

NUEVA YORK.

El agente de la DEA que entrevistó a Juan Antonio Hernández en octubre de 2016 cuando este se presentó voluntariamente en Miami declaró ayer en el día 8 del juicio.

A continuación el interrogatorio:

-Fiscalía: ¿Estuvo presente un fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York allí?

-Agente: Sí. Él le explicó al acusado de qué se trataba la reunión de declaraciones y sobre las consecuencias de mentir.

-Fiscalía: Aquí dice: “Este no es un acuerdo de cooperación”, ¿cierto?

-Agente: Correcto.

-Fiscalía: Y dice, “usted puede ser acusado por una declaración falsa”, ¿cierto?

-Agente: Sí, eso dice..

-Fiscalía: Ahora, el párrafo 7, léalo por favor.

-Agente: Los términos del acuerdo de declaraciones solo aplican a esta entrevista, no a cualquier otra grabación en ningún otro momento.

-Fiscalía: ¿Cómo inició esta entrevista de declaraciones?

-Agente: Le mostramos al acusado una foto de él, extraída de un video.

-Fiscalía: ¿El fiscal realizó alguna pregunta sobre los Cachiros?

-Agente: No. El acusado dijo que se reconocía a sí mismo en la foto, pero a más nadie.

-Fiscalía: ¿Le recordaron de las consecuencias de no decir la verdad?

-Agente: Sí

-Fiscalía: ¿El video estaba disponible al público en ese momento?

-Agente: No. El acusado dijo que no reconocía a las otras personas en el video.

-Fiscalía: ¿Qué más dijo el acusado?

-Agente: Que él conocía a un hombre de la escuela de Derecho, quien creía representaba a los Cachiros.

-Fiscalía: ¿El acusado dijo algo sobre los contratos con los Cachiros?

-Agente: El acusado dijo sí, el quería discutir un proyecto de hidroeléctrica.

-Fiscalía: ¿Dijo si había recibido pagos?

-Agente: No, el dijo que no había recibido dinero.

-Fiscalía: La exhibición 307, ¿le mostraron este documento al acusado en la entrevista del 25 de octubre de 2016?

-Agente: Sí. Pero él dijo que no reconocía a ninguna de las personas allí.

-Fiscalía: ¿El acusado dijo que había conocido a Don H?

-Agente: Sí. Dijo que sabía que era un traficante de cocaína.

-Fiscalía: ¿El acusado dijo cómo conoció a Don H?

-Agente: Dijo que a través de un amigo de la infancia que se llamaba Carlos Toledo.

-Fiscalía: ¿El acusado hizo referencia a el Rojo?

-Agente: Sí, dijo que lo había conocido en 2007 o 2008.

-Fiscalía: ¿El acusado reveló si el Rojo le pagó?

-Agente: Dijo que el Rojo nunca le pagó y que nunca lo ayudó.

-Fiscalía: ¿El acusado dijo algo sobre los hermanos Valle?

-Agente: Dijo que nunca los conoció en persona, pero que estaba en contacto con ellos a través de Tony Frontera, quien le pidió defenderlo en un caso de violación, él dijo que no.

-Fiscalía: ¿El acusado hizo alguna mención sobre la petición de los Valle de la agenda de vuelo de su hermano?

-Agente: Dijo que nunca proporcionó esa información y que luego descubrió que los Valle intentaron asesinar a su hermano.

-Fiscalía: Nada más...

Contrainterrogatorio:

-Defensa: ¿Hay una transcripción de esa reunión del 25 de octubre de 2016?

-Agente: No

-Defensa: ¿La grabaron?

-Agente: No sé.

-Defensa: ¿El celular que usted usó en 2016 tenía cámara?

-Agente: No recuerdo.

-Defensa: ¿Había alguna regla en contra de pedir que grabaran?

-Agente: No.

-Defensa: ¿Había un reportero de la corte para escribir la declaración del acusado?

-Agente: No.

-Defensa: ¿Tomó notas de la reunión?

-Agente: No

-Defensa: ¿El agente González se reporta a usted?

-Agente: Sí

-Defensa: ¿Usted quería el video del acusado con el agente González?

-Agente: Algunas partes... estaba en español y yo no hablo español.

-Defensa: Mi cliente no recibió ningún beneficio de venir a hablar. Veo que hay una objeción. (Una pausa). Entonces esto fue después de que un Cachiro testificó que había hablado con Tony, ¿verdad?

-Agente: No estoy seguro que entiendo su pregunta.

-Defensa: ¿El quería limpiar su nombre, cierto?

-Agente: Él vino para una entrevista.

-Defensa: ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo qué acabo de decir?

-Agente: A veces las personas vienen por razones distintas a limpiar su nombre.

-Fiscalía: Le preguntaron si se grabó la entrevista del 25 de octubre de 2016: ¿el abogado del acusado le pidió que se grabara?

-Agente: No lo hizo

-Fiscalía: Nada más, su señoría.