Honduras condecora con Orden "Francisco Morazán" al embajador de Francia

Tegucigalpa, Honduras.



El Gobierno de Honduras condecoró este miércoles con la Orden "Francisco Morazán" en el grado de "Gran Cruz Placa de Plata" al embajador de Francia en Tegucigalpa, Pierre Christian Soccojá, quien está concluyendo su misión en el país centroamericano.



La ceremonia, a cargo de la vicecanciller, Norma Alegra Cerrato, se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras.



Cerrato exaltó el trabajo del diplomático francés en Honduras y dijo que Francia es un país admirable por su esfuerzo en la conservación y compromiso con el medioambiente, particularmente con el cambio climático, una de las grandes preocupaciones de los gobernantes de los dos países.



"Francia es un país con alto nivel de vida, donde la libertad se respeta de una forma irrestricta y además se proyecta en forma de cooperación en diversas latitudes, ayudando a naciones que luchan por salir del subdesarrollo", añadió.

Norma Alegra Cerrato, vicecanciller hondureña, entregó el reconocimiento al embajador Soccoja.

La alta funcionaria calificó a Pierre Christian Soccojá como "un amigo de Honduras", a quien hoy el Gobierno le tributa un homenaje antes de finalizar su estancia en Tegucigalpa.

El embajador de Francia recordó que llegó a Honduras hace cuatro años y que, al partir a su país, lo hace "agradecido" con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por el reconocimiento que se le ha hecho hoy.



La condecoración la "recibo con humildad y comparto con mis colaborares en la Embajada. Servir como embajador de Francia en Honduras ha representado un honroso privilegio en el marco de nuestra relación bilateral, se ha consolidado una cooperación dinámica, en la que todos hemos puesto toda nuestra voluntad", añadió.



También subrayó que Honduras y Francia mantienen relaciones de cooperación bilateral robustas", y que su país "ha financiado proyectos relacionados al medioambiente y educación a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras", entre otras actividades.

Pierre-Christian Soccoja agradeció al gobierno hondureño por el reconocimiento.

"Con nuestros socios europeos siempre hemos tratado de apoyar a Honduras en el proceso electoral, en los proyectos de reformas electorales y la reforma del Registro Nacional de las personas", señaló el diplomático.



Francia es uno de los países europeos que reconoce el trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Cuando llegué (a Honduras) el 12 de septiembre de 2015, no conocía mucho esta tierra, pero rápidamente me enamore de Honduras", expresó el diplomático, quien además resaltó la belleza natural del país centroamericano como sus montañas, playas, su gente y el patrimonio arqueológico maya de Copán Ruinas, entre otros atractivos.



"Nuestros países no solo están unidos por la historia, sino sobretodo por la voluntad de construir un futuro de paz y prosperidad para los pueblos que los componen, por eso tengo la seguridad de que Francia está siempre al lado de Honduras", apostilló.