En vivo: comienzan audiencias para elegir miembros de entes electorales de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Los aspirantes a comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP) son los primeros en ser evaluados en las audiencias que elegirán a los miembros de los entes electorales en Honduras.

Este día comenzó el proceso que se está realizando de manera pública y se transmite a través del canal de televisión del Poder Legislativo y sus redes sociales.

Fernando Enrique Lezama Ortíz, fue el primer postulante en ser entrevistado por la Comisión Especial de Diputados del Congreso Nacional asignados para esta tarea, entre ellos Mario Alonso Pérez, jefe de bancada del Partido Nacional.

Los cargos en el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP) son los que están por decidirse

Proceso

Horas más tarde, seguirá el turno de cinco de los 10 candidatos al TJE de 3:00 pm a 5:30 pm.

Las audiencias continuarán el martes a las 8:00 am hasta las 11:00 am con los últimos cinco postulantes del TJE. Las audiencias para los 25 candidatos del CNE comenzarán a las 11:00 am y terminarán a las 5:30 pm del mismo martes.

Entre los 45 aspirantes hay miembros de varios partidos políticos, pero por efectos del reglamento de la elección, se autopropusieron para competir en igualdad de condiciones, al menos teóricamente.

No obstante, Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, expresó hace unos días que una vez que la comisión multipartidaria envíe las nóminas de los candidatos finales al pleno del Congreso Nacional, para la elección de las nuevas autoridades electorales, estos deben tener padrino político para obtener al menos 86 votos que se requieren para su nombramiento.

La comisión multipartidaria no ha cuantificado cuántos candidatos integrarán las nóminas para cada uno de los órganos electorales, pero trascendió que son cinco por cada ente, de manera que se escojan a los tres titulares y los dos suplentes.

Por ahora, los que más posibilidades tienen de ser ratificados en sus cargos son los integrantes del Registro de las Personas, Rolando Kattán, Óscar Rivera, Roberto Brevé Reyes y sus suplentes Roberto Montenegro, y Rolando Godoy, ya que estos tienen un plan de reestructuración en marcha que difícilmente será ignorado por los evaluadores.

Estos funcionarios fueron nombrados en el RNP después de un acuerdo entre el Partido Nacional, Partido Liberal (PL) y Libre.