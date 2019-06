Autoridades de la Unah descartan cancelación del segundo período académico

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Universitario, máximo ente legislativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), se encuentra reunido para definir el futuro del segundo período académico en su sede en Tegucigalpa y resto de centros regionales.

Según el Secretario del Consejo, Óscar Zelaya, no hay planes de la cancelación del período en curso, sin embargo, llaman a los estudiantes a retomar la normalidad en las actividades.

"No se está planteando cancelar el segundo período, en todo caso el que no se podría realizar sería el tercero porque no nos quedaría tiempo para hacerlo. Estamos buscando alternativas viables para que no haya mayor pérdida para los estudiantes", dijo Zelaya.

Cientos de estudiantes llegaron este mediodía a las instalacios del edificio conocido como Alma Máter en la Unah de Tegucigalpa, llamada Ciudad Universitaria para expresar su malestar, según ellos, por la inoperancia de las autoridades.

Por varios minutos gritaron "fuera Herrera" en referencia al rector de la Universidad y además aseguraron que las autoridades también son responsables de la pérdida de clases pues también han suspendido las actividades en varias ocasiones.

La crisis en la Unah lleva alrededor de 17 días desde que inició el segundo período académico.